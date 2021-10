Carlos Paz: crecen las ferias americanas, una salida a la crisis

Hoy ya no queda barrio alguno que no cuente con una feria en la puerta de la casa del algún vecino. Se han convertido en el sustento económicas de muchas familias golpeadas por la crisis económica que agravó la pandemia. Además también es una forma de colaborar con el medio ambiente y de dar un mensaje de sustentabilidad.

Patricia, una clienta de las ferias americanas aseguró: “no se justifica comprar ropa nueva, primero porque la ropa pierde valor y después porque a veces uno paga mucho por una marca. En las ferias se encuentran cosas que en otros lugares no. Originales, lindas y aparte hay que ayudar a dar la vuelta, que la ropa que siga girando y dar una ayuda a los vecinos. Se han puesto muy de moda porque los vecinos las consumen. Me gusta lo original que no se encuentra en todos lados".

Por su parte, Mariana dueña de la feria Las rosas aseguró: “la feria nació hace un año, el año pasado en julio decidimos hacer una feria con la ropa que teníamos. Ninguna estaba trabajando en ese momento, nos quedamos sin trabajo. Cuando lo hicimos vino buena cantidad de gente que le gustó a la ropa y lo volvimos hacer".

"Seguimos todos los fines de semana. Nosotros recibimos la ropa en consignación y a medida que se va vendiendo le damos el porcentaje a la gente que trajo la ropa. Todo tiene su precio con el de sus respectivos dueños. Hay gente que la quiere donar y directamente no la quiere más. Cuando la ropa no sale en determinado tiempo, la juntamos, le decimos a la dueña que la venga a buscar, pero la misma gente muchas veces te dice que la dones. La ropa que esta limpia, en condiciones, la donamos a los merenderos o al refugio Cura Brochero. Mucha gente viene últimamente. Está en auge la feria americana, lo sustentable y reciclado mucha gente elige esta opción" afirmó.

Por último, Yanira Roldan dijo que “nació en pandemia. Nosotros somos gastronómicos y no sabíamos qué íbamos hacer y surgió esto. Primero arranque con ropa mía, yo tenía mucho y de apoco se fueron sumando cosas y haciendo mas grande. Empecé abrir todos los días y hoy es mi trabajo de todos los días. Yo creo que la gente elige la feria porque está mucho más caro en locales y la verdad hay una gran variedad de cosas. Es una cuestión de reinventarse con la pandemia es una fuente de trabajo".