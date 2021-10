Estacionó, no llegó a la media hora y le quisieron cobrar 500 pesos

Un turista denunció a través de las redes sociales que dejó su auto estacionado en El Tajamar de Alta Gracia, regresó a los veinte minutos y fue sorprendido por un «naranjita» que intentó cobrarle 500 pesos. Dijo que el permisionario le exigió de manera violenta el pago y que fue amenazado e insultado por el hombre.

«Sé que no es el lugar, pero no tengo donde hacer el descargo ya que la policía no hizo nada. Les comento para que no les pase lo mismo, fui a comer con mi familia y luego los chicos quisieron ir a ver un ratito los botes (no íbamos a estar más de 20 minutos) y entonces estacioné el auto en El Tajamar, en Bv. Illia esquina Sarmiento»; comenzó a relatar el turista.

«No alcanzamos a estacionar que se acerca este señor (naranjita) a decirnos que el estacionamiento se pagaba adelantado y un monto $500, le dije que le pagaba a la vuelta pero no ese monto. El señor se enfureció y me empezó a insultar, amenazar, dijo que no podía estacionar porque estaba la línea amarilla y fue a llamar a la empleada municipal para que me hiciera la multa (pero había autos que si se los dejó estacionar porque le pagaron)»; sostuvo.

«Vino la empleada municipal y le conté lo sucedido. Soy turista, me gusta ir a Alta Gracia (o me gustaba) y le conté que solo estacioné por 20 minutos y como no le quise pagar al naranjita, éste me empezó a insultar y amenazar (cuyos insultos y amenazas fueron también delante de la empleada municipal) y también su pareja. Como veía que la cosa empeoraba, llamé al móvil de la Policía, vinieron y me dijeron que me vaya a otro lado para evitar el problema. En fin, fui a pasear y terminé corrido por este señor y su pareja»; manifestó el hombre.