Carlos Paz: El emotivo reencuentro de una familia con su perro robado

Tras una intensa búsqueda que llevó más de un mes, fue recuperado el cachorro que había sido robado de un auto estacionado en la costanera de Villa Carlos Paz. Ayer se reencontró con su familia en la unidad judicial y se vivió un momento emotivo. (VIDEO)

El pequeño Thord es un perro de raza pitbull que había sido robado el 19 de septiembre pasado y fue encontrado por el personal de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla.

Se encontraba dentro del Peugeot 208 que fue sustraído por delincuentes y era considerado parte de la familia. Ayer se llevó adelante un allanamiento en el barrio Ferrer de la ciudad de Córdoba y no sólo se pudo recuperar al animal, sino que también se secuestró un un automóvil Chevrolet Prisma utilizado durante el hecho delictivo.

Se dio intervención a la Fiscalía del Segundo Turno de Villa Carlos Paz y aún no hay detenidos por el hecho, aunque se identificó a las personas presentes en la vivienda .

Pablo es el dueño del perro y contó: «Nos llamaron de la unidad judicial, nosotros estábamos en Córdoba y teníamos un turno con el dentista. Dejamos todo y nos fuimos a tomar un colectivo, ya que al auto también nos lo robaron. El reencuentro fue algo único, hoy en nombre de mi familia queremos agradecer a la Unidad Judicial de Carlos Paz y a toda la gente que estuvo con su mensaje . Me saco el sombrero y felicito a cada uno de los que trabaja en la unidad judicial, vamos a ser sinceros: era 1 oportunidad en 100 y no es fácil encontrar un perro. No se si Dios, la Virgen o quien estaba de nuestro lado».