Nació en La Falda, vivía en un rancho sin agua y llegó a Oxford

La historia de vida de Esteban Cichello Hubner es conmovedora. Nació en la ciudad de La Falda, creció en el conurbano bonaerense en medio de una pobreza extrema y llegó a convertirse en profesor de Oxford. Tras haber estudiado cinco carreras, estuvo detrás de la llegada de Diego Maradona a la prestigiosa universidad inglesa y hoy es uno de los grandes referentes en la lucha por la educación.

Su pasión por «el Diez», la confianza en que no hay barreras que no puedan romperse y el deseo de que la Argentina pueda finalmente salir adelante. Todo eso en una entrevista con EL DIARIO, luego de haber presentado anoche su libro «Las llaves de Raquel» en la ciudad de Córdoba.

«Ha sido un éxito la presentación, ha sido maravillosa y me sentí muy bien recibido. Soy nacido en las sierras de Córdoba, de tanto en tanto las frecuento y ahora voy a venir más seguido. Mis padres se divorciaron y mi madre nos llevó a Buenos Aires, terminamos viviendo en un terreno con mi abuela Raquel. Había que trabajar desde muy chico y a los nueve años, empecé en el almacén de Doña Lolita. Ahí envolvía los huevos, llenaba las heladeras y después me iba a la escuela. Era una mano que nos daba porque sabía que no teníamos un peso. De chico, yo vivía sucio, lleno de piojos y revolvía la basura para encontrar algo que nos sirviera. A los 15 años recién tuve mi primer par de zapatos»; contó en diálogo con este medio.

La escuela primaria la terminó como pudo, mientras su madre rehacía su vida con quien sería el padre de sus hermanos. Entró al secundario y las condiciones de vida lo llevaron a que abandonara por dos años. Sin embargo, no sería un adiós definitivo.

Consiguió trabajo en un laboratorio dental, hacía el reparto de dientes postizos y el dueño lo impulsó a seguir estudiando. En su casa no tenía electricidad y se esforzaba a diario para leer y leer. Siguió estudiando y llegó a la universidad, motivado ahora por el sueño de alcanzar una de las universidad más prestigiosas del mundo.

Hubo en el camino, una figura que lo impactó de sobremanera: Diego Armando Maradona.

«Maradona fue un ejemplo en mi vida, hay gente que no lo quiere y gente que lo quiere. Para mí, fue un ejemplo de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Maradona no nació Maradona, se hizo y fue quien me inspiró a cumplir mis sueños. Si él llegó a cumplir su sueño, yo también puedo, pensé»; destacó en la entrevista.

Tuvo la oportunidad de conocerlo cuando era maletero y lo veía concentrar con Boca Juniors y luego se reencontraría con él, muchos años después. El tiempo hizo que Esteban se convirtiera no sólo en egresado de Oxford, sino también en profesor. Le encomendaron que buscara expositores que brindaran una experiencia enriquecedora a los alumnos y Diego se vino a su cabeza.

«Le escribí una carta formal y me la rechazó. Le escribí una segunda carta de puño y letra y le conté lo que él significaba para mi, mi vida y los recuerdos que tenía de él. Un día me llama y me dice: ‘Petiso, me acuerdo de vos. Vení a buscarme a Buenos Aires y voy’. Vine a buscarlo, pasé tres días con él y fuimos a Oxford. Fue la charla más importante que tuvo la universidad después de la visita de la Reina en 1968»; aseguró.

Cichello Hubner llegó a Córdoba invitado por El Emporio Libro y fue recibido por su directora Tamara Sternberg, quien hizo referencia a la importancia de estas figuras para marcar un rumbo. «Es una historia que inspira a ser mejor y hay un paralelismo muy grande entre su vida y la vida de mi padre. Son personas que vienen desde cero y que se aferran a valores para llegar lejos, con tenacidad, perseverancia y pasión. Él ha sido autodidacta y logró salir de la indigencia total. Su casa tenía piso de tierra y parte de las paredes eran placas radiográficas, porque su abuela trabajaba en un sanatorio. En El Emporio Libros puede encontrarse su libro y también a través de nuestro sitio web»; manifestó.

La presentación estuvo acompañada por la directora de la Biblioteca de la Legislatura de Córdoba, Silva Velázquez y el dirigente Marcelo Vidosa, quienes elogiaron la labor realizada por Esteban a favor de la educación.