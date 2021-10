Piden proteger a los gatos negros por los rituales de Halloween

Los gatos negros son uno de los animales que corren mayor peligro durante Halloween, ya que hay personas que los piden en adopción y en realidad los utilizan en rituales y ceremonias. Las proteccionistas de Carlos Paz solicitan que se extremen los cuidados para evitar que sean sacrificados.

Si bien históricamente, los gatos negros eran considerados como seres iluminados que atraían la buena suerte, en la Edad Media esto cambió y se los comenzó a asociar con la brujería, la aparición de enfermedades y la mala suerte.

El papa Gregorio IX declaró a los gatos como la reencarnación de Satanás y en 1484 los gatos fueron excomulgados. Debido a ello, no solo muchos gatos fueron quemados, sino también muchas mujeres a las que se les acusaba de hacer rituales oscuros.

Lorena Calderón es vocera de IPAD y señaló a EL DIARIO: «Estamos cerca de Halloween y se festeja la Noche de Brujas. La gente aprovecha para hacer fiestas y divertirse, pero siempre hay algún tonto que busca hacer rituales y sacrificios en esta época. Las proteccionistas hemos advertido que se buscan perros y gatos negros o blancos para estos rituales».

«Pedimos que se esté alerta, no es que no damos en adopción estos animales, sino que nos manejamos con mayor cuidado para evitar que terminen en estas ceremonias. Nosotros lamentamos mucho que se use la vida de animales para este tipo de cosas. La gente cree que sacrificar animales les va dar algún resultado y la realidad es que son malas creencias»; reflexionó.