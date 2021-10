La historia del famoso heladero de Playas de Oro

Desde hace 24 años, recorre los balnearios de Carlos Paz para vender helados. Se llama Julio Pérez, tiene 49 años y es conocido por vecinos y turistas. Si bien vive en la localidad de Cabalango, asegura que Playas de Oro es su lugar en el mundo.

Durante el año trabaja como albañil y en verano, camina siete horas para refrescar a las familias que disfrutan del río San Antonio y que esperan ansiosas su llegada.

Esta semana, con motivo de la ola de calor, su trabajo veraniego se adelantó.

Julio Pérez contó a EL DIARIO: «Uno de mis hermanos más grandes empezó y no le gustó el trabajo. Después empecé yo, al principio lo hacía en bicicleta pero después decidí hacerlo caminando. Hace 24 años que camino, los turistas ya me conocen y muchos me escriben mensajes y me avisan cuando están en el río. Playas de Oro es el balneario más tradicional de Carlos Paz y la gente la prefiere todos los años».

«Nunca pensé en dejar de vender helado, siempre dije que mi lugar es Playas de Oro. Conozco gente de todos lados y me hago muchos amigos. Caminamos todo el día, uno de mis hijos me siguió el camino y cuando terminamos de trabajar y es verano, nos quedamos en algún asador. Yo empecé a usar gorra ahora para cuidarme del calor, ya que camino desde el mediodía hasta las siete de la tarde»; completó.