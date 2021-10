Matías Morla se casó en un imponente palacio

Buenos Aires. Este jueves 28 Matías Morla se casó con su pareja María Savi, justo dos días antes del que sería el cumpleaños número 61 de su amigo Diego Maradona, el primer cumpleaños del Diez sin el Diez. El abogado está celebrando su amor con una gran fiesta en un imponente palacio y eligió como madrina a una mujer muy cercana al ídolo deportivo, quien estuvo presente en la unión.



La ceremonia arrancó alrededor de las 12.30, al aire libre, en el parque del restaurante del Palacio Duhau. Luego de que el cura bendijera los anillos, unió a la pareja. Y a continuación, bajaron por una escalera cubierta por una glicina natural. En la entrada al restaurante posaron para las fotos, mostraron los anillos, la característica libreta roja y se dieron unos besos frente a las cámaras y micrófonos de los medios que estaban cubriendo el casamiento.



“Estamos muy bien. Como se sabe, este fue un año duro que afianzó mucho la relación. Estamos muy enamorados, felices y es una relación que, sin duda, va a durar toda la vida”, dijo el abogado. “Ya veníamos hablando y teníamos la ilusión de poder casarnos. Y se lo planteé un día. Como me dice ella, no fue nada romántico. Se lo pregunté en nuestra casa y me dijo que sí”, agregó Morla.



Entre los testigos de su casamiento, está nada más ni nada menos que Kitty, una de las hermanas de Diego Maradona con quien el letrado tiene muy buena relación. Y entre los invitados también estuvieron Lili Maradona y el abogado Mauricio D’Alessandro. “Mi unión con las hermanas es diaria, semanal, desde hace ocho años, Somos muy unidos”, dijo Morla respecto a su vínculo con las Maradona.



Asimismo, contó que con María no planean tener hijos por el momento. “Ella no tiene ganas porque está en medio de su carrera. Calculo que el día de mañana puede llegar a surgir”, dijo el abogado. Por su parte, María reveló que es estudiante de Derecho y que a su marido lo admira “como persona, por los valores... Es el hombre de mis sueños”.



En cuanto a realizar una gran fiesta por el casamiento y su correspondiente luna de miel, Morla dijo que por ahora no ocurrirá. “Por respeto a la memoria de Diego, ahora no vamos a hacer el festejo, lo pasamos para el 23 de abril del año que viene. Lo próximo que vamos a hacer es ir a Arabia Saudita con las hermanas de Diego, al partido de Boca con Barcelona: es el primer homenaje que le va a hacer la gente que orgánica el mundial de Qatar. Como siempre, la memoria de mi amigo está acompañándonos”, explicó.



Hoy se estrena la serie Diego Maradona: Sueño bendito y Morla no estará presente en la premiere. “Me están llamando para invitarme hoy hoy, pero dije que no. En vida, Diego contó lo que tenía que contar. Autorizó lo que quería que se cuente y ya está, estamos en otro capítulo nosotros”, cerró. (Infobae)