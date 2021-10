La empresa Eilat emitió un comunicado ante la pandemia

La empresa de turismo Eilat que atraviesa una situación complicada emitió un comunicado ante la temporada estudiantil.

El documento señala:

Estimados Clientes:

Esperamos sinceramente que cuando este mensaje llegue a Uds. los encuentre con buena salud al igual que sus seres queridos.

Es de pública notoriedad que, la Pandemia Covid-19 y las medidas restrictivas impuestas en su consecuencia por las autoridades a partir en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020 y sus respectivas prórrogas (contexto de carácter extraordinario, objetivo, sobreviniente, imprevisible y ajena a la voluntad de las empresas y clientes), provocaron nefastas consecuencias en la economía en general y en la industria turística en particular que fue una de las actividades que prácticamente quedó devastada.

Eilat Turismo no pudo evitar verse afectada, más cuando el Ministerio de Turismo dio de baja nuestro legajo para operar en fecha 30/08/2021.

Sin embargo, hemos procurado adoptar medidas para satisfacer el interés de todos nuestros pasajeros. Así, en el caso de aquéllos que habían contratado su viaje turístico estudiantil para realizarlo en los años 2021 y 2022, les fue ofrecido en el marco de una renegociación, para que terceras agencias les suministren y operen determinados servicios de aquél, siendo que quienes lo aceptaron -un equivalente al 90% de nuestra cartera de pasajeros-ya realizaron el viaje o lo están por realizar antes de finalizar el corriente año, a todos ellos les deseamos el mejor de los viajes y agradecemos el haber confiado en nosotros durante estos 22 años.

Respecto de quienes toma ron la decisión de no aceptar las citadas propuestas y de aquellos que debían realizar su viaje en el año 2020 y no han querido aceptar la oferta conformada para la realización del viaje, siendo que nuestra empresa no puede operar directamente esos viajes ni proceder a su reprogramación ante la baja de su legajo, ofrecemos reintegrar el precio en los términos de la Resolución N° 498/2020 emitida por el ministerio de turismo y deporte de la nación en cuanto se refiere a las devoluciones por viajes no realizados.

Eilat Viajes y turismo