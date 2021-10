La caída mundial que sufrió WhatsApp dejó al descubierto la vital importancia que cobró la aplicación de mensajería instantánea en estos tiempos. La app propiedad de Facebbok es una de las plataformas más utilizadas a nivel mundial y, según datos de la empresa, la utilizan más de 2 mil millones de usuarios.

Sin embargo, cada vez son más las personas que usan una versión no oficial de la plataforma. Se trata de WhatsApp Plus, una actualización no autorizada, pero que tiene una serie de ventajas que la convirtieron en la favorita de los usuario: permite personalizar completamente la apariencia de la app, con colores, temas e incluso fondos.

Entre los fanáticos de la tecnología se volvió popular debido a que tiene funciones diferentes a la versión original: por ejemplo, proporciona emojis exclusivos, se puede ocultar el texto "en línea, el usuario define quién puede llamar y quién no.

Asimismo, se pueden ver los estados que ya fueron eliminados, además de cubrir la sección “escribiendo” para que nadie sepa cuándo una persona estaá redactando un mensaje, entre otras funciones.

Y si bien es cierto que la versión oficial de WhatsApp lanzó varias novedades, y tiene en desarrollo otras tantan, los más impacientes decidieron descargar y usar el APK de WhatsApp Plus, cuya última actuaización es la versión 17.50.

Es por eso que te dejaremos todos los detalles para que puedas descargar la aplicación a tu dispositivo (sea computadora o celular).

¿Cómo descargar WhatsApp Plus en tu computadora?

El nuevo APK de WhatsApp Plus podrás descargarlo en este enlace https://apkzdescargar.com/whatsapp-plus/. Luego, sigue estos pasos:

Elimina WhatsApp original.

Ve a Google Chrome y descarga WhatsApp Plus APK (archivo ejecutable) desde la página que elijas.

Verifica la URL para no descargar ningún malware o programa que pueda dañar tu computadora.

Instala WhatsApp Plus para autorizar Google Chrome.

Finalmente, se puede instalar WhatsApp Plus. Deberás especificar un número de teléfono y elegir desde dónde exportar los chats.

En caso aparezca una advertencia que indica que no se puede instalar WhatsApp Plus, debe eliminar todo lo relacionado con WhatsApp. Para hacer esto, vaya a Configuración, Aplicaciones y en la barra de búsqueda, escriba WhatsApp.

¿Qué novedades trae la última actualización de WhatsApp Plus?

- Un nuevo sistema de privacidad y seguridad

- La posibilidad de configurar WhatsApp Plus con un modo “no molestar”

- Ocultar el estado de la conexión y las conversaciones.

- Se puede bloquear o suspender el estado “visto por última vez”

- Habilitar las notificaciones de eliminación automática.

- Puede activar en un chat determinado si desea alertas de conexión.

- No sufrirás más por los molestos anuncios en los "estados" de los contactos, ni tampoco te pedirá que descargues otras aplicaciones extrañas.

- Cuenta con la opción de programar mensajes e incluso determinar si aparece una marca de verificación azul en caso de que no haya respondido.

- Se puede recuperar las fotos que fueron eliminadas de un chat.

- Tiene la posibilidad de cambiar el color de cada sección y descargar nuevos temas también.

No obstante, vale la pena aclarar que al tratarse de una versión no autorizada, su uso puede tener consecuencias negativas para los usuarios. "Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad", aclaró la empresa en un comunicado oficial.

En el caso de que WhatsApp suspenda la cuenta, el usuario deberá ponerse en contacto de manera inmediata con el canal de soporte de WhatsApp mediante correo electrónico: la dirección es support@whatsapp.com.