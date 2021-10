Domingo Faustino, el último fabricante de tabas del país

Un vecino radicado en la localidad de Estancia Vieja se convirtió en el principal fabricante de tabas de toda la Argentina. La historia de Domingo Faustino Varela, quien tiene 70 años y suele vender algunas de sus creaciones en la feria de artesanos de Carlos Paz.

Fue el último de una docena de hermanos, lleva el nombre de un prócer y nació en la localidad de Totoras (Provincia de Santa Fe). A los 20 años, comenzó a trabajar en Villa Constitución y cuando se jubiló, se radicó en el Valle de Punilla con su esposa y sus hijos. Corría el año 1983 y empezó a vivir de la artesanía, primero haciendo platos de cobre y luego fabricando tabas que hoy distribuye en todo el país con la ayuda de su hijo Martín.

Es el único artesano que sigue creando con sus propias manos este juego que está tan ligado a las tradiciones de nuestra nación.

«Tuve la suerte de conocer a un hombre que hacía platos de cobre y empecé a vender acá en las sierras. A medida que iba produciendo, me animé a llevarlos a Buenos Aires, la Costa Atlántica y el sur. En el 2002, la crisis no nos permitió seguir con el cobre, porque se volvió algo muy caro. Uno de los compradores de Buenos Aires me decía que hiciera tabas, porque en aquel entonces quedaban pocos artesanos que la trabajaran. Él me dio una taba y yo mirando esa muestra, a ojo, aprendí a hacer más. Hoy el 90% de las tabas que se venden en el país, están hechas por mí. Tiene un gran proceso, primero se debe conseguir el hueso, luego se lo hierve cuatro horas para ablandarlo y poder sacarle todo. Las sumergimos en cloro durante dos días, luego el secado al aire libre por 15 o 18 días y recién después se empieza a trabajar en la forma y la artesanía en sí»; contó a EL DIARIO.

«Es mucho trabajo que la gente no ve. Nosotros mandamos tabas al todo el país y hay muchas personas que viajan y venden en festivales y se mueven a distintos puntos. Sólo el tallado del dibujo nos toma una hora aproximadamente, lo hacemos todo a mano porque acá no hay máquinas»; relató.

En Carlos Paz, sus creaciones pueden adquirirse en el Paseo de Artesanos ubicado cerca del puente peatonal.