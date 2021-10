Un carlospacense lucha por su vida y necesita ayuda

Mariano Cuello es un joven de Villa Carlos Paz, vive en el barrio Miguel Muñoz B junto a su familia y padece displasia. Hace algunos meses, comenzó a sufrir convulsiones y su familia necesita juntar una importante cantidad de dinero para que pueda hacerse diversos estudios y someterse a una operación.

Marisol es su mamá y contó a EL DIARIO: «En el mes de mayo, empezó con convulsiones. Le daban unas 20 por día. Yo lo llevé a diferentes neurólogos en el Hospital Funes, en el Hospital Sayago y no sabían cómo frenarlas. Eran cada vez más fuertes. El 4 de julio lo llevé al Hospital de Niños de Córdoba y le sacaron la medicación. Me pidieron dos estudios, uno lo pagó el Ministerio de Salud y el otro tiene un valor de 20 mil pesos».

«Él ya no aguanta, tiene que hacerse una operación en el cerebro y no puede esperar tanto. Necesita ser operado y no tenemos el dinero, yo no tengo trabajo y estoy sola con mis hijos. Mariano tiene dos hermanos también. Él tiene certificado de discapacidad, pero desde ANSES me están pidiendo papeles para tramitar una obra social. Esta es una situación de emergencia»; reconoció.

«Tenemos que viajar en colectivo a Córdoba y él no puede caminar y está con pañales. El otro día, cuando viajamos a Córdoba en colectivo fue una tortura. Lo tengo que alzar, se me cae y necesito ayuda para sus traslados y gastos. El domingo que viene, haremos una venta de empanadas para juntar algo de dinero y pedimos que nos ayuden»; completó.

Para ayudar a Mariano y su familia, contactarse al número: (3541) -15677278.