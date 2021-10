Una casa para Guillermo, es discapacitado y podría quedar en la calle

Guillermo Caraban es un joven de 27 años que vive en Capilla del Monte y fue diagnosticado con una discapacidad que afecta el 95% de su cuerpo. Los médicos le aseguraron que no viviría más de los 9 años, pero es protagonista de un milagro de amor. Hoy necesita la ayuda de todos para conseguir un hogar.

Pese a la esclerosis severa que padece, el joven salió adelante con el apoyo de su familia. Sin embargo, su mamá tuvo que dejar de trabajar para dedicarse de lleno a sus cuidados y el próximo 15 de noviembre, quedarán en la calle si no logran construir un hogar.

Desesperada por la situación, su madre pide ayuda para juntar el dinero que necesitan y levantar una pieza, una cocina y un baño.

Claudia Caraban expresó a EL DIARIO: «En el año 2016 recibí un terreno con un período de cinco años para construir la casa, ese plazo vence el 16 de diciembre pero no tenemos dinero. En el lugar donde alquilo, se me venció el contrato y pudimos extendernos hasta el 20 de noviembre, pero no sabemos a dónde vamos a parar. Durante este tiempo, he tratado de construir y pedir ayuda, pero no lo logré. Me prometieron una ayuda de 500 mil pesos para construir, pasaron tres intendentes y nunca se enviaron los papeles necesarios. Durante el gobierno de Rosana Olmos me dieron una ayuda alimentaria mensual, cremas y medicación para mi hijo, actualmente solo recibimos la ayuda alimentaria pero nada más».

«Desde la localidad de San Esteban nos proveen siempre de una ambulancia, por si tenemos que hacer un traslado. Pero estamos desesperados por conseguir un hogar. Le hemos pedido ayuda a la legisladora Mariana Caserio y a su padre (el candidato kirchnerista Carlos Caserio), pero no recibimos respuesta. La pensión que él recibe es de 17.600 pesos, yo antes trabajaba y el estaba al cuidado de su abuela, y entonces juntábamos algo, Pero ahora no puedo viajar porque también enfermó mi madre. El 15 de noviembre nos quedaremos en la calle si no encuentro una solución»; añadió.

Para comunicarse con Claudia y brindarle ayuda, contactarse al teléfono: (3548) -515788 o al Instagram @claudiacaraban.