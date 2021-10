De Francia a las sierras de Córdoba, a reinventarse en plena pandemia

Joanne Forler (25) y Lorenzo Rodríguez (27) se conocieron en Francia y en 2020 decidieron regresar a la Argentina para emprender un viaje en camioneta por todo el país. A las pocas horas de haber aterrizado en la Provincia de Córdoba, se declaró la pandemia y debieron reinventarse para sobrevivir.

La pareja se encuentra radicada en la localidad de Estancia Vieja desde marzo del año pasado y lleva adelante un emprendimiento agroecológico: construyeron un invernadero con sus propias manos, empezaron una huerta y viven de lo que cosechan y venden. Después sumaron algunas gallinas y también comercializan los huevos que ponen.

Su historia comenzó en el viejo continente, cuando Lucas trabajaba en restaurantes franceses y conoció a Joanne. Juntos soñaron un viaje que debieron postergar por el coronavirus y que prometen reanudar.

«Estamos viviendo prácticamente de la huerta y tenemos gallinas también que ponen huevos. El invernadero está hecho por nosotros con materiales muy baratos, lo más caro es la lona. La idea nuestra era hacer la Ruta 40, teníamos la camioneta ya preparada pero llegó la pandemia. Llegamos acá una hora antes de que empezaran las restricciones. Así que nos quedamos. Nos manejamos acá por la vecindad con la venta de la huerta y la verdad que la gente se copa mucho con la cultura orgánica».

Por su parte, Joanne agregó: «A mí me encanta Argentina, por eso me quedé también. Él estaba trabajando allá y cuando se terminó el contrato, nos vinimos. Él trabajaba en un restaurante donde se hacía comida saludable y se tenían en cuenta las patologías de las personas. Eso nos ayudó mucho. Estamos llevando adelante este proyecto y no sabemos hasta dónde llegaremos, queremos tener más cantidad y estamos en pleno proyecto. Estamos trabajando mucho sobre este microemprendimiento y creo que es algo que en Francia no se podría nunca hacer. La argentina me encanta, no tiene nada que envidiarle a Francia».