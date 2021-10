Casi no queda lugar para alojarse en la ciudad

Carlos Paz.- La terminal de Carlos Paz se vio colmada de visitantes y turistas que llegan a la ciudad para este fin de semana extra largo.

Desde que comenzó la pandemia, hace ya más de un año y medio que no se veía tanta concentración de gente, desde que se levantaron las restricciones.

"Tenemos el 95 % de los alojamientos ocupados desde 1 estrella a 5, seguramente esta noche ya estará todo lleno, con los hoteleros que he hablado me dicen que ya no tienen prácticamente lugar" aseguró Leonardo Gonzáles de Ashoga .

"Esperábamos que fuera así, ya hace varios días que había mucha demanda de reservas y en algunos locales hace 5 días que no tienen lugar, la situación era esperable" sentenció Gonzales