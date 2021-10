Viviana Canosa afirmó que estuvo a punto de morir

Buenos Aires. La conductora televisiva Viviana Canosa regresó a su programa en A24 luego de semanas de ausencia, y afirmó que estuvo a punto de morir.



«Fueron semanas muy, muy difíciles. Fue la primera vez en mi vida que no me importó el qué dirán, que no me importaba que mintieran acerca de mi vida. Sentí que era el momento de conectar conmigo por primera vez», señaló Canosa.



«Casi me muero, ni más ni menos. No por Covid-19, si es que estaban preocupados por si tenía o no... parecía en una caza de brujas. Me descompensé».



«Si fuera un celular, no es me quedé sin batería, sino que se me quemó el cargador». «Pensé cambiar mi vida, me replanteé todo, mi vida como madre», dijo la conductora.



«Tengo la sensación que van a conocer aún más de mi esencia. Cuando estás ahí a punto de morirte, entendés qué te vino a decir eso. Creo que es casi tu mejor versión».