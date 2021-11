Abrieron las preinscripciones para viviendas en Capilla del Monte

La Municipalidad de Capilla del Monte dio a conocer los requisitos necesarios para inscribirse en el programa perteneciente al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.

Requisitos

Ser argentino/a natural o por opción, o extranjero con residencia permanente. Contar con Documento Nacional de Identidad vigente. Contar con ingresos provenientes de trabajos formales, jubilaciones y/o pensiones. La suma de los ingresos mensuales netos del grupo familiar deberá estar entre los Pesos Treinta y tres mil ($ 33.000) a Ciento cuarenta y dos mil ($ l42.000)

Tener entre 18 y 64 años al momento de la inscripción. No ser propietarios/as o copropietarios/as de bienes inmuebles. No registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos 12 meses. No encontrarse inhibido/a.

Certificar actividad laboral (empleados/as e independientes), recibo de haberes, comprobante de pago de monotributo. Deberá contar con una dirección de correo electrónico.

Modalidad

Presentarse en la Oficina de Participación Ciudadana – Deán Funes 526 – Entre Piso. (Secretaria de Cultura). DE 08.00 a 13.00 horas. Desde el Lunes 08 al Viernes 12 de Noviembre 2021 con fotocopia de los documentos (DNI) de los integrantes de la familia y fotocopia de recibo de haberes y/o certificación de ingresos del núcleo familiar.

Modalidad de adjudicación

Los Preadjudicatarios al momento de la inscripción recibirán un número de orden. Ese número será el que identificará al futuro beneficiario al momento del sorteo.

Se realizara un sorteo público, protocolizado por Escribano designado por la Municipalidad de Capilla del Monte. En fecha a determinar por el DEM

Ese acto designará la adjudicación de la vivienda, la que quedará sujeta a posibles reclamos administrativos por cuenta de la Municipalidad de Capilla del Monte o denuncia de terceras personas comprobables.