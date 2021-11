Bullying: cambiaron de colegio al nene que fue atacado con un alacrán

Hace un mes un niño de 8 años que sufría constante bullying por parte de sus compañeros de colegio, sufrió un ataque cuando le pusieron un alacrán en la panza para que lo picara.

Hoy, la madre del pequeño contó cómo se termino “resolviendo” la situación: lo cambió de colegio.

“Como mamá ya no me sentía segura de dejar a mi hijo en manos de personas que no están capacitadas para manejar una situación de bullying, lo tuve que cambiar a mi hijo de colegio y está con tratamiento psicológico” aseguró.

Además denunció que en el colegio al que asistía su hijo cuando ocurrió el lamentable episodio nunca reconocieron que se trató de un caso de acoso escolar: “El colegio anterior nunca admitió que fue un caso de bullying, que ya venía desde antes en relación con su físico. Yo siempre estuve al tanto, hablé con la profesora, pero no se hizo absolutamente nada”, lamentó la mujer.

Con respecto a las secuelas del hecho, aseguró que el niño está actualmente está bajo tratamiento psicológico y que “siempre se lamenta de lo que sucedió y se acuerda de momentos feos que pasó en el colegio”. “Tiene constantemente cambios de humor. Él mismo se dice que es gordo, lamentablemente“, agregó.