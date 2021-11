Autovía de Punilla: Denuncian violencia contra vecinos de Bialet Massé

Vecinos del barrio Mirador del Lago de la Bialet Massé denunciaron violencia institucional y volvieron a expresar su rechazo a la autovía de Punilla. Aseguran que esta mañana se desplegó un fuerte operativo policial para custodiar a los empleados de la empresa Caminos de las Sierras, quienes están ingresando a las propiedades que serán afectadas por la nueva traza.

Los habitantes del sector se vieron sorprendidos por el arribo de personal de la Guardia de Infantería y el escuadrón motorizado, en lo que consideran «una avanzada que no cuenta con aval de la justicia».

«Caminos de las Sierras está tratando de entrar en las propiedades que van a ser afectadas por la autovía y tal como hemos aprendido de la experiencia de resistencia del 2018, estamos cuidando nuestro territorio. La empresa Caminos de las Sierras se maneja con un proceder totalmente ilegal porque no tienen la documentación en regla y la justicia no se expidió sobre el amparo presentado, por lo tanto, no pueden estar allí»; denunciaron desde la asamblea San Roque Despierta.

«Como vecinos y vecinas del Valle de Punilla denunciamos estos actos de violencia institucional contra las y los ciudadanos y exigimos se respete el derecho a decidir cómo queremos vivir»; agregaron.

Eugenia Caraballo es vecina de la zona y expresó:

Vienen haciendo mediciones en casas de la familia en los terrenos sin permiso, hay casas que por hay son de fin de semana o la gente está trabajando y camino de las sierras ingresa a tomar medidas sin permisos igual. Algunos v3cinos se han negado a ese tipo de actividad a, así que ahorra han venido directamente con infantería. Nosotros accedimos a una resolución de obras públicas donde hay 313 expropiaciones, algunos terrenos solos y otras con viviendas de un gran número. Camino viene haciendo citas en la oficina de ellos, pero en una situación ilegal, ellos no tienen que hacer el precediendo en cuanto a las expropiaciones, sino que es el concejo general de tasaciones. Es una situación de generar más presión a los vecinos, hablan de que van hacer expropiados, le piden información de sus viviendas, que van avanzar si o si y no le dan interés al amparo de la justicia y que el gobierno, no podría avanzar estando eso en la justicia. Esto es un acto violento, no recibir un golpe en la cabeza no significa que no sea un acto violento, hay violencia institucional y psicológica, cuando hemos querido caminar por la calle a la casa de alguna vecina la policía nos ha empujado y no nos han dejado ingresar. Nosotros no hemos querido llegar a situaciones de violencia, pero ellos han demostrado que están dispuesto a eso .