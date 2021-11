Alberto Fernández: «que los argentinos se expresen con fuerza y convicción»

El presidente Alberto Fernández le pidió este domingo a los argentinos "que se expresen", a la vez que dijo que aguarda que lo hagan "con fuerza y convicción" y celebró que es "un día de democracia" tras emitir su voto en el marco de las elecciones legislativas.

"Venimos de emitir nuestro voto. Es un día de democracia y siempre lo celebro. Soy un hombre de estado de derecho y cada vez que Argentina vota es un día valioso e importante", señaló el mandatario.

En ese sentido, añadió: "Lo que más le pedimos a los argentinos es que vayan y se expresen para poder construir el país que queremos y a la noche escucharemos qué expresó. Que lo hagan con toda su fuerza y convicción".

"Está todo bien, hablamos con Cristina (Kirchner). Hemos estado juntos, también con Wado (Eduardo de Pedro) y Axel (Kicillof)", destacó sobre su vínculo con la vicepresidenta.

"Ahora vamos a tomar café con Leandro (Santoro) y después tengo trabajo en Olivos. Mañana hay que seguir trabajando por construir el país que queremos", indicó.

Además dijo: "El diálogo no es nuestro problema, no somos nosotros los que no tenemos diálogo, pero no puedo hablar mucho porque estamos en veda. Esperamos que el día transcurra con tranquilidad. Hemos hablado con Cristina y estamos trabajando todos juntos.

El Presidente votó a las 09:30 en la mesa 69 de la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), en el barrio porteño de Puerto Madero, tal como lo hizo en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del pasado 12 de septiembre.

Fernández arribó al mencionado lugar junto con su esposa Fabiola Yañez a bordo de una camioneta que los trasladó desde la quinta de Olivos.