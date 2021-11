Dandara, de hacer música en la calle a grabar su primer videoclip

Dandara es una talentosa artista de Carlos Paz que está haciendo su camino y sueña en grande. Empezó con la música cuando tenía 3 años y llegó a la Argentina proveniente de Brasil, acompañada de su papá y sus dos hermanas. Arrancó en un coro musical sin todavía saber leer ni escribir y cuando tenía 7 años, su familia se trasladó a España para sortear la crisis económica. Después de un tiempo, volvieron al país y se instalaron en Villa Carlos Paz.

Comenzó a participar de la Orquesta Municipal y eligió la flauta traversa como su instrumento preferido. Luego siguió estudiando en el conservatorio de la ciudad de Córdoba y como una forma de ayudar a su familia, empezó a tocar a la gorra frente a una reconocida fábrica de alfajores de la ciudad.

Hoy está en pleno crecimiento, acaba de sacar su primer videoclip y participa de un álbum con otros cinco artistas.

En una entrevista concedida a EL DIARIO, la joven contó: «La música me hace sentir libre, que no tengo nada que ocultar. Me junto con muchos amigos músicos de Carlos Paz, gente con una larga trayectoria larga que hacen cosas increíbles, poder compartir con ellos esa experiencia es súper lindo. Cuando llegó la cuarentena, empecé a trabajar más en lo mío, leer y escribir mucho. Leer me ayudó mucho a expresarme en las letras».

«Creo que estoy creciendo mucho y genero un ingreso para mi familia y mi hogar con mis presentaciones en El Nazareno. Estar en ese lugar durante dos temporadas, me ayudó muchísimo a nutrirme»; reconoció la artista callejera.

«Los temas que hago son compuestos por mí y eso permitió que me convocara Koloco, quienes lanzaron un proyecto con la finalidad de que crezca el arte en Córdoba. Tienen las herramientas y nos brindan esas herramientas y estamos trabajando en un álbum con seis artistas, yo soy la numero cinco y después vamos a tratar de hacer un tema todos juntos. El jueves pasado, salió el videoclip `Mira´ y el segundo se llamar `Relieve´ y todavía no tiene fecha. Se trabajó en conjunto, yo llevé la letra y veíamos si iba con la instrumental. Ya largué el primer tema y ahora es un viaje de ida. Hago un arte más urbano R&B, HIP HOP, pero también es muy variada mi música. Tiene un ambiente árabe, adaptándolo con mi esencia y le voy a poner mi flauta traversa, que es como mi segunda voz y mi compañera. Ojalá que la gente aporte en el arte local, que nos apoye»; completó.