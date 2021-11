Una odisea para ir a trabajar, el drama de un vecino de Punilla

Desde hace seis meses, un vecino del sur de Punilla vive una auténtica odisea para viajar en el servicio interurbano y poder llegar a su trabajo. Nicolás habita en San Antonio de Arredondo y decidió dar a conocer la problemática que viene padeciendo, contó que una sola línea de la empresa Sarmiento se extiende desde Cuesta Blanca hasta la ciudad de Córdoba, pero que constantemente sufre retrasos que le hicieron perder el presentismo laboral con repercusiones económicas en su vida.

«Trabajo en Córdoba, cerca de la Circunvalación y hace seis meses que esto es sistemático. Todos los meses tengo un problema y un reclamo. Alguna vez, dependiendo el tramo, hay momentos que se exceden de pasajeros y el colectivo va abarrotado de gente. Los colectivos, por lo general, están limpios y ventilados, pero el problema es la falta de mantenimiento y la atención. El problema es el servicio que presta la empresa Sarmiento y como nos tratan los choferes. La verdad es que algunos son muy groseros y creo que falta capacitar al personal para la atención al público, Yo me levanto todos los días a las 5,45 horas para llegar a las 8 horas a mi trabajo, pero en mi caso he perdido el 10% del presentismo por llegar tarde. Salen muchas empresas de Carlos Paz y de todo el Valle de Punilla a Córdoba, pero la mayoría van por Avenida Colón, el único que hace el recorrido por Ruta 20 y me deja bien a mí, es esa línea de la empresa Sarmiento. Si hubiera otra alternativa, ya la hubiese tomado hace rato»; relató.

«Hay veces que me he quedado varado en el peaje y seguí caminando, otra vez terminé haciendo dedo en medio de la ruta y otras veces, tuve que tomarme taxis para llegar a tiempo al trabajo. Después de mucho tiempo, el viernes pasado fue la primera vez que me dieron un número de reclamo. Es mucha plata en pasaje, son $8000 para viajar todos los días y con todos estos problemas, termino perdiendo $16000 por mes»; añadió Nicolás.

El vecino también hizo referencia a una situación que vivió el viernes pasado y que colmó su paciencia. «Debía tomar el colectivo que pasa a las 6:30hs por la parada habitual, caminé veinte minutos hasta llegar y vi como el colectivo pasó diez minutos antes. Decidí caminar hasta la siguiente parada en el barrio de Sol y Río y tomarme un urbano de Carlos Paz para llegar a la terminal. Cuando llegué, saqué boleto para el colectivo y llegó con quince minutos de demora. Así que hice un reclamo a la empresa sin que hubiese respuesta. Llegó el colectivo y el chofer se bajó a revisar las ruedas y hablar con la boletería, decía que no podría salir. Yo entonces pedí que me devolvieran el dinero, pero se negaron y me dijeron que vendría otra unidad y saldría en diez minutos. Después de tres horas de espera, tuve que tomarme otro colectivo y me descontaron 7500 pesos de mi sueldo porque perdí el presentismo»; concluyó.