¿De cuánto es la multa por no haber votado el domingo?

Ayer domingo se llevó a cabo en todo el país las Elecciones Legislativas 2021. Quienes no hayan votado y no presenten una justificación válida ante la Cámara Nacional Electoral serán sancionados. Es por esto que aquellas personas que por algún motivo no pudieron ejercer su derecho a votación, deben justificarlo para no recibir la multa.

En caso de no presentar la justificación, la persona quedará registrada como infractora. Además se le va a aplicar una multa que tendrá un valor simbólico de $100, el doble de lo que se pagaba en las PASO en caso de no asistir. También, además de la multa, quedarán imposibilitados de realizar ciertos trámites o cumplir derechos civiles.

Noticias Relacionadas Más de un millón de personas votaron en blanco o anularon el sufragio

Ahora bien, la deuda puede pagarse a través del Banco de la Nación Argentina de manera personal o por medios electrónicos como tarjeta de crédito, transferencia bancaria, pago en efectivo o cuenta virtual. Para tener en cuenta, la información se actualiza dos días hábiles después de pagada la multa en la página web. Además, el monto integra el Fondo Partidario Permanente, a cargo del Ministerio del Interior.

Por otra parte, si la persona considera que no debe estar en la lista de infractores, puede hacer su reclamo vía internet o en la Secretaría Electoral correspondiente a su domicilio con su documento y el troquel que acredite el sufragio.