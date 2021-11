Es profesor, se dejó el pelo largo y lo donó a mujeres con cáncer

Miguel Ángel Rodriguez es un vecino scout de Río Ceballos. Tiempo atrás, su madre cursó cáncer de mama, y pudo vencer esa cruda enfermedad.

Desde ahí, él prometió dejarse crecer su cabellera, para algún día donarla para la confección de una peluca para mujeres o niñas que padecieran cáncer.

Miguel Ángel, es profesor en la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba, y sus compañeros no entendían el porqué de su "look pelilargo" y las razones de no querer cortarlo.

Como un secreto bien guardado, durante casi dos años, cuidó su pelo para finalmente donarlo. Hace algunas semanas, se enteró que en Mendiolaza había una campaña de donación de cabello, en el marco de Octubre Rosa, que consistía en que mujeres donen mechones para confeccionar pelucas oncológicas.

"La campaña fue parte del Programa provincial Córdoba Rosa, que consiste en sensibilizar a la población sobre el cáncer de mama, y definimos hacerlo en Mendiolaza donde se sumaron cuatro peluquerías que cortaban el pelo gratis a quien donara un mechón de 25 centímetros. Junto a la Asociación Mujeres en Red y el Centro de Desarrollo Regional Villa Allende (CE.DE.R. Gobierno de Córdoba) organizamos la difusión y la recolección de cabello para ser entregado el día de hoy al Ministerio de la Mujer" dijo Nicolás Martínez Dalke autor de la iniciativa.

A fines de octubre, Miguel Ángel se acercó a una de las Peluquerías de Mendiolaza, y le dijo a Sandra la peluquera que quería cortarse todo el pelo. Y así la campaña tuvo un protagonista inesperado, ya que la misma estaba dirigida a mujeres.

"Me sorprendí y me emocioné cuando fui hace unos días a retirar los cabellos donados y me cuenta Sandra la historia de Miguel. Es muy simbólico que un hombre done su cabellera para esta causa tan solidaria hacia las mujeres y niñas.

Miguel Ángel se convierte en un "Sansón del amor" que no pierde la fuerza al cortarse el pelo, sino que se la traslada a mujeres para seguir luchando contra esta horrible enfermedad.

Estamos felices porque la campaña finalizó con total éxito, y creemos que es necesario difundir esta gran acción de Miguel, que seguramente generará sinergia y movilizará a otras personas a seguir donando cabello" aseveró.