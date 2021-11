Hallaron muerto al actor Heath Freeman

EE.UU. Heath Freeman, actor conocido por interpretar al asesino Howard Epps en dos temporadas de la serie “Bones”, murió a los 41 años. Una amiga del intérprete desveló que falleció “mientras dormía” en su casa de Austin, Texas. Sin embargo, se desconoce por el momento la causa de la muerte.



Su manager, Joe S. Montifiore, confirmó la triste noticia a través de un conmovedor comunicado. “Estamos realmente devastados por la pérdida de nuestro amado Heath Freeman. Un ser humano brillante, con un espíritu intenso. Nos deja una huella imborrable en el corazón. Su vida estuvo llena de profunda lealtad, afecto y generosidad hacia su familia y amigos, así como por un extraordinario entusiasmo por la vida”, detalló su representante en el escrito, difundido por Deadline.



Montifiore agregó: “Estaba extremadamente orgulloso de su reciente trabajo cinematográfico y estaba muy emocionado por el próximo capítulo de su carrera. Su notable legado como hijo, hermano, tío, amigo, actor y productor extraordinariamente talentoso, cocinero consumado y hombre con la risa más contagiosa y espectacular, vivirá para siempre. Que su recuerdo sea una bendición para todos los que lo conocieron y amaron”.



Freeman interpretó a Howard Epps, el primer asesino en serie que apareció en “Bones” durante las primeras entregas de la ficción. El actor había estudiado actuación y cine en la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York y en la Universidad de Texas, en Austin. Su primer crédito como actor fue en un episodio de “ER”. en 2001.



Más adelante en la carrera de Freeman, el actor asumió más papeles en películas como “Skateland”, “All American Christmas Carol” y “Warrior Road”, según IMDb. También apareció en “NCIS”, “The Closer”, “Without a Trace” y “Raising the Bar”, entre otros títulos, de acuerdo al sitio Deadline.



Los últimos proyectos cinematográficos en los que Freeman trabajó son las películas de próximo estreno “Devil’s Fruit” y “Terror on the Prairie”, esta última del director Michael Polish y protagonizada por la actriz y ex luchadora de artes marciales Gina Carano. (Infobae)