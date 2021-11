Su hija murió y necesita trabajo para criar a sus cuatro nietos

Vanina Bogarin es una abuela que vive en la zona sur de Carlos Paz y que se encuentra a cargo de sus cuatro nietos, de 2, 4, 5 y 9 años. Su hija falleció hace tres meses por una cirugía de vesícula y ella tuvo que hacer frente al duelo y la crianza de los niños mientras quedaba desempleada.

Habitan una precaria vivienda en el barrio Miguel Muñoz B, viven de los bolsones de la Provincia y la Municipalidad y necesitan ayuda para salir adelante.

Actualmente, ella se encuentra tramitando la tenencia de los pequeños y busca trabajo, mientras aguarda que se resuelva el juicio por la cuota alimentaria que debe afrontar el padre de los menores.

Vanina manifestó a EL DIARIO: «Me cambió la vida de un momento para el otro. Quedé a cargo de mis cuatro nietos y también tengo una hija de 16 años. Estamos recibiendo los bolsones del PAICOR y de la Municipalidad, así que tenemos alimentos no perecederos para comer. El tema son los alimentos frescos como carnes, yogurt y frutas, porque no los podemos comprar. Los vecinos son muy generosos y nos ayudan mucho también».

«Yo quiero trabajar, tengo 41 años y necesito un trabajo estable. Estoy pasando por un momento emocional difícil, no soy un persona enferma pero me cuesta arrancar después de todo lo que he vivido. Estamos viviendo de una forma muy precaria en la Costa del Río, tengo un terreno a medio construir en Brasil y Río Grande y después de la pandemia y la muerte de mi hija Sofía, no pude seguir construyendo. Estoy esperando que me den la asignación para los chicos y que salga el juicio que inició mi hija por la cuota alimentaria de los niños»; reconoció la mujer.

Para ayudar a la familia, contactarse al número: 3541-315856 (Vanina).