Proclamaron a Víctor Curvino como el nuevo Defensor de Carlos Paz

Este viernes a las 19 horas, se realizó en el auditorio municipal el acto donde se proclamó Defensor del Pueblo a Víctor Curvino quien ganara la última elección el pasado 22 de agosto con el 44,59% de los votos. Participaron, representantes e intendente, autoridades, municipales, concejales y autoridades de la Junta Electoral.

Víctor Curvino agradeció "a los miembros de la junta por esta presentación, al intendente que estuvo presente, al presidente de la Agencia Córdoba Turismo, a la presidenta del Concejo, concejales. A los vecinos principalmente que a través de ellos y su voto nos dan la posibilidad de a partir de enero poder arrancar con esta gestión, con esta ilusión, estar siempre cerca de la gente acompañándolos".

Y añadió: "Se trata de trabajar, de poner el pecho, con mucho compromiso y seriedad. En el momento que hemos ganado la elección continuamos con reuniones periódicas, para empezar a delinear el trabajo que vamos a llevar a partir del 3 de enero con ilusión y mucho entusiasmo. La nueva gestión es estar cerca de la gente, continuar con lo bueno que se hizo que es mucho. Hacer conocer todas las herramientas que tienen los vecinos a través de la Defensoría y por supuesto periódicamente estar cerca de las instituciones, centros vecinales, escuchar a los vecinos que sepan cuáles son sus derechos, pero tambien cuáles son sus obligaciones, para estar ahí".

"El compromiso con la gente es total"

Por su parte, su vide Jorge Alvárez dijo que van a "trabajar en equipo, como siempre lo hicimos desde el primer día que empezamos a trabajar para la campaña y nos conozcan, estar juntos y salir a los barrios como prometimos. Creemos que es la única forma de hacer que la defensoría se conozca, como bien decía recién, que la gente dentro de cuatro años este convencida de ir a votar porque realmente cree que es necesario. El compromiso con la gente es total, somos cuatro personas de la ciudad de toda la vida que nos conoce todo el mundo y que no podemos fallar, no podemos hacer que un problema no sea atendido y resuelto".

A su turno el intendente Daniel Gomes Gesteira dijo sentirse “orgulloso de estar invitado en este acto de la junta electoral en la entrega de diplomas a cada uno de los que integran el equipo quien en un futuro muy cercano van a asumir esta nueva defensoría que es institución por Carta Orgánica, establecida y trabajada en su momento por los convencionales, que hacen la identidad y también a una consecuencia que es el fortalecimiento de la participación. Estamos muy contentos de participar en este día. Es una constitución que se va fortaleciendo en base a que hay nuevas caras y es muy importante también la alternancia en una institución de estas características que es fundamental, pero por sobre todas cosas tiene algo fundamental que es nuestra Carta Orgánica municipal. Cada traspaso institucional es como corresponde y así lo fue de la primera defensoría a la segunda y la tercera, creo que esto es una necesidad que necesita cada uno de los integrantes de la comunidad".