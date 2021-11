Glowi, uno de los personajes más queridos de la peatonal

Ramón Aumendi tiene 35 años y es reconocido como Glowi, un personaje querido y respetado que alegra el centro de Carlos Paz. Nació en Chascomús, vivió en diferentes partes del país y hoy está radicado en Estancia Vieja. De martes a domingo, pasea sus orejas de duende, su saco y su galera desde el Cu-Cú hasta el final de la Avenida General Paz.

Algunas veces, lleva un pantalón que simula ser un mono y que lo lleva cargado. La indumentaria y los accesorios son una parte importante y un signo característico. Los comerciantes del centro lo reconocen y ha logrado ganarse el respeto y el cariño de todos.

A su paso, charlas con los niños, chistes y globos con diferentes figuras. Vive de lo que le entregan vecinos y turistas por sus divertidas ocurrencias y además realiza eventos privados con un show de malabares y magia.

«Empecé cuando tenía 17 años, no sabía qué haría de mi vida y le pedí una señal a Dios y al universo. Aparecí en un anfiteatro donde justo había un taller de circo, lo tomé como un señal. Aprendí acrobacia, malabarismo, pantomima y un poco de magia. Una vuelta estaba de viaje por Bolivia y empecé a regalarles globos a los niños, después la gente empezó a colaborar conmigo y tomé la determinación de no cobrar por los globos. Son un regalo, pero la gente siempre colabora. Yo vivo de esto y de las animaciones en eventos y cumpleaños que hago. La gente se toma los chistes con humor, ya cuando le decís que no les cobrás, se relajan y como que interactúan más. Yo no estoy parado en una esquina vendiendo globos, hago una intervención callejera como una performance y eso me ayuda manejar el desgaste de energía»; contó a EL DIARIO.

«Vivo en la montaña, medito y hago yoga. Yo me considero un juglar, un personaje que se caracterizaba por ir de pueblo en pueblo haciendo malabares, contando historias, cantando y haciendo magia. Vivo de esto, por eso lo hago todos los días. Solamente me tomo los lunes para descansar y en pandemia me reinventé un poco, salí a vender miel, participé de eventos online y hago eventos»; completó.