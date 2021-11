Silvina Luna se internó por consecuencias de su cirugía estética

Buenos Aires. En Instagram, los famosos suelen mostrar solamente los momentos felices de sus vidas. Sin embargo, ayer Silvina Luna hizo una excepción y decidió abrir su corazón como nunca antes. Con una foto en la que se la ve recostada en la cama de una clínica, la modelo compartió con sus seguidores una fuerte reflexión en la que revela los efectos en su salud que aún hoy sigue padeciendo, luego de la cirugía estética que se hizo en 2010 con el cuestionado doctor Aníbal Lotocki.



“Celebro que podamos de-construir estereotipos y mostrarnos como somos. Poder conectar con nuestro valor interior. Nadie absolutamente nadie, es igual a vos y ese es tu gran poder, el de todos, la autenticidad de cada uno de nosotros ¿Cuántas cosas hacemos por alcanzar ideales de belleza, poniendo en riesgo nuestra vida y nuestra salud?”, comenzó expresando la ex Gran Hermano. Y explicó: “Suelo mostrarles cosas lindas en Instagram, pero hoy decido compartirles esta otra parte de mi día a día. Cada tanto necesito internarme, mis niveles de calcio suben y mis riñones no funcionan bien. Requiero más corticoides, medicina que vengo tomando de forma crónica hace 8 años. Y hoy buscando otras drogas que pueda reemplazarlo”.



En el extenso descargo que publicó, relató su experiencia, quizás con el objetivo de lograr concientizar a otras mujeres para que no cometan su mismo error. “Tiempo atrás cuando solo me identificaba con el cuerpo, intentando alcanzar estereotipos de belleza con exigencia y lograr cierta perfección, me metí en una que me cambio la vida. Por mucho tiempo viví mi vida a través de los lentes de esta situación, y todo se volvió gris. Hoy, lejos de victimizarme, elijo atravesar esto de pie como guerrera que soy, es mi lucha, y seguiré sin perder la alegría”, destacó.



En ese sentido, reveló las consecuencias que aún hoy padece luego de esa intervención. “Es una condición que me acompaña, es prioridad sí, pero no me determina, elijo todos los días construir felicidad, agradecer por esta vida y entender que soy mucho más grande de lo que me pasa. Obviamente me hubiese gustado tener esta sabiduría antes de esa mala elección que tomé”, señaló. Y se mostró esperanzada: “Sigo creyendo, en qué aparecerá la medicina indicada, los médicos, la tecnología para poder subsanar todo esto, sigo aprendiendo a vivir con la incertidumbre de no saber cómo va a evolucionar pero tomando cada día como un regalo”.



Por otra parte, se refirió a la situación judicial que enfrenta con Lotocki. “Hice la denuncia hace 8 años y recién ahora está sucediendo el juicio oral. Es una situación que también me moviliza, elijo confiar en que se va a esclarecer lo qué pasó. Es importante no solo por mí, sino por muchas victimas que siguieron apareciendo a lo largo de todos estos años”, enfatizó. Y finalizó: “Me costaba mucho abrir mi corazón y contarles esto, pero me atraviesa en todo lo que soy y siento que hacerlo de esta manera, es permitirme resonar en todos ustedes. ¡Gracias por acompañar desde ahí todos los días!”.



A fines de octubre, Luna se había mostrado confiada en que la Justicia fallaría a su favor. “A mí eso me cambió la vida, mis prioridades y mi estilo de vida, mi alimentación, mi manera de cuidarme de encontrar una mejor manera de vivir, con una condición, pero que eso no determine mi vida porque por un momento sí lo fue, pero pude seguir adelante. Yo ya presenté todo lo que tenía que presentar en la Justicia. Y creo que los peritos le tendrían que haberle inhabilitado la licencia”, señaló en ese entonces en Los Ángeles de la Mañana. (Infobae)