Sigue el misterio del avión argentino desaparecido

Cuando me involucro en la búsqueda del TC 48-Tango Charlie- fue por una mera casualidad: navegaba en el Youtube en busca de un video que guarda relación con la Provincia de Bocas del Toro sobre la desaparición de tres jóvenes hebreos: Bibi, Chaped y Betesh. Y ahí salía el tema de un accidente de aviación ocurrido la mañana del 3 de noviembre de 1965. Desconocía de la historia de ese avión, a pesar de tener una buena memoria de hechos que acontecieron durante mi niñez en Bocas del Toro. La magia del Facebook ha sido un complemento y de gran ayuda en nuestras investigaciones.

Algunas personas he podido encontrar en la Provincia de Bocas del Toro, que recordaban el hecho.

Entre ellas una señora que hoy cuenta con 68 años, pero ese 3 de noviembre tenía 12 años, y cursaba el sexto grado de estudios primarios en la Escuela de Loma Partida.

Y fue en el año 2019 que realice una parada en Almirante, donde igual nadie recordaba ese accidente ni había escuchado hablar del mismo, hasta que una parada para almorzar en una fonda —arroz con coco, pernil y jugo de limón— me permitió recabar el testimonio, de una señora que pidió la reserva de su nombre.

— ¿Recuerda un accidente de avión, con fecha del 3 de noviembre de 1965?

Después de hacer un alto para pensar, contestó:

—Sí, ese día, como solía hacer mi padre, me dejaba en la Escuela Tierra Oscura, ubicada entre Bocatorito y Tierra Oscura. Estuvimos desde como las 5:00 a.m, hasta las 5:00 p.m., porque había un acto en la escuela por la celebración de las fiestas patrias.

Se remonta en el pasado hasta la edad de 12, cuando cursaba el sexto grado.

—Los muchachos trajeron la noticia de que habían escuchado una explosión, vieron cómo una bola de fuego caía al mar, pero no se percataron de que era un avión.

Ella continúa con su narración.

—Escuchamos que un avión había caído al mar, por lados de Buena Esperanza. De ahí venían para la fiesta escolar que teníamos fechada para el 3 de noviembre. De ahí salió la gente a investigar qué había caído. Vimos los helicópteros gringos —los había visto pasar por los cielos de Colón— ...Nunca más volví a escuchar del tema, hasta hoy que me lo mencionas'.

Es el primer testimonio oral que nos acerca a ese tres de noviembre y que recuerda el accidente.

¿POR QUÉ EN BOCAS DEL TORO NO RECUERDAN EL ACCIDENTE?

El 3 de noviembre de 1965, los bocatoreños se preparaban para salir a celebrar nuestras fiestas de separación de Panamá de Colombia.

El Arquitecto Julio Mou, compositor de música típica y fundador de la pagina Isla Colon-Raíces y Vivencias Bocas del Toro, recuerda ese día: “Ese día tenía 15 años, el tiempo era lluvioso y de mal tiempo y me levanté temprano, porque era miembro de la banda de tambores y corneta de la Escuela Secundaria. Nunca escuché de ese accidente, hasta que hace tres o cuatro años Alexis Sánchez comenzó a hablar del tema. Y tiene lógica de que ese avión se encuentra en aguas de la Provincia de Bocas del Toro”. Sigue Julio Mou: “Y sobre él por qué no se escuchó de esa noticia, puede ser porque la televisión en Bocas del Toro recién había llegado y no era hasta en horas de la tarde que entraba la señal para Bocas del Toro, teniendo que poner a girar la antena”.

UN S.O.S AL GOBIERNO PANAMEÑO

En nuestro afán de encontrar el Tango Charlie de la Fuerza Aérea Argentina, que despegó del aeropuerto de Howard, hoy Marcos Gelabert en la antigua Zona del Canal, aquella mañana del 3 de noviembre de 1965, donde con una diferencia de 5 o 6 minutos despegó primero el T 43, también de la Fuerza Aérea Argentina, que pasó Bocas del Toro con rumbo a El Salvador. Cinco o seis minutos después despegó el TC 48, que al estar sobre Bocas del Toro, reporto estar sobre las aguas de la misma, minutos después reporta fuego en un motor y minutos después reporta un motor apagado y se corta la transmisión, convirtiéndose en el misterio más grande de la aeronavegación mundial.

El 13 de noviembre de 2019 remitimos una carta al Presidente Laurentino Cortizo, solicitando ayuda para que el gobierno panameño contribuya en la búsqueda del mismo. También remitimos copia, al actual Ministro de Seguridad, que en ese momento era Director del Servicio Nacional Aeronaval [SENAN], pero por el tema de la pandemia quedo todo paralizado. Tenemos la esperanza que pasado el tema de la pandemia, pueda el gobierno nacional ayudar en la búsqueda de esta aeronave donde mueren 68 personas, entre ellos 54 cadetes de la Escuela de Aviación Militar (53 cadetes argentinos y un peruano, jóvenes de entre 20 y 25 años) y corresponde a la Promoción XXXI, avión que ha pasado a la historia como el avión de los cadetes.

¿MAR O TIERRA?

Por muchos años los familiares de la tripulación y los cadetes han buscado en las montañas del Talamanca, en Costa Rica, ya que sostienen que el avión cayó en tierra, donde entre otras cosas dicen que un Indio Porfirio maldijo para que no se encuentre el mismo, porque el avión cayó en una tierra sagrada indígena. Hasta ahora no han encontrado nada, y se aferran a que cayó en el Talamanca.

DANTE PEDROTTI HABLA PARA PANAMA

Dante Pedrotti es el cadete radio operador del T 43 que recibió la llamada de auxilio del TC 48, y recientemente hablo en una entrevista en nuestro programa de Instagram para Panamá. Habría que señalar en esta nota, que a pesar que la Fuerza Aérea Argentina sostiene que el avión cayó al mar a 62 kilómetros de Limón, es decir en aguas de Costa Rica, sin embargo, el aquel entonces cadete Briend, que viajaba en el T 43 no fue a Costa Rica a ofrecer ofrendas florales, sino que lo hizo en aguas de Bocas del Toro, Panamá y que esta acción es consistente con el testimonio prestado recientemente por el que entonces fuera cadete del T 43, Dante Pedrotti, que mientras se encontraba de guardia en la radio del T 43, recibió el pedido de socorro del TC 48 y que más tarde tomó conocimiento que el TC 48 se disponía a amerizar ya que no estaban en condiciones de llegar a ningún lugar y que luego de eso, cesaron las comunicaciones entre ambos aviones, y que el avión no duró mucho en el aire.

CONCLUSIÓN

Pero nuestras investigaciones, basadas en las bitácoras del Aeropuerto de Howard y del barco Dodge County que recogió las evidencias en el mar, el avistamiento de un avión de la segunda guerra mundial en aguas de la Provincia de Bocas del Toro por el científico austriaco Alfred Lumbeker, quien navegaba por el área marcada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que llevó a cabo las investigaciones desde el 3 al 8 de noviembre de 1965 junto al T 43, que regreso de San Salvador el 4 de noviembre de 1965 y quienes concluyeron que el avión cayó en el mar; el testigo Mario Beker (nombre ficticio), indígena y de profesión enfermero jubilado, que hoy cuenta con 77 años y solo pide un helicóptero para señalar donde cayó el TC 48 y quien sostiene que con un buen tanque de oxigeno llegan al avión, el testimonio de la señora que en 1965 tenía 12 años, el carnet del Cadete Oscar Vuistaz y el pasaporte del Cadete Mario Julio Pereyra, ambos encontrados en el mar, adicional a otras evidencias recogidas, el testimonio del Cadete del T 43 Roberto Briend, héroe y veterano de la Guerra de Las Malvinas, que regreso a Bocas del Toro al cumplirse 50 años de la desaparición del TC 48 a rendir un homenaje a sus compañeros en las aguas de la provincia de Bocas del Toro, videos de la búsqueda llevada a cabo por la Fuerza Aérea de Estados Unidos entre el 3 y 9 de noviembre de 1965, y unas cintas recién llegadas que estamos analizando, nos lleva a la conclusión que el Tango Charlie (TC 48) se encuentra en aguas bocatoreñas. Esto servirá para poner punto final a la Leyenda levantada en Costa Rica.

Por ALEXIS SÁNCHEZ

(Especial para EL DIARIO)

(periodista de investigación, oriundo del lugar donde se registró la última comunicación).

a2twin@msn.com