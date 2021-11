Una youtuber carlospacense recorre los cementerios de Córdoba

Anabel es una vecina de Villa Carlos Paz que hace dos años empezó a recorrer los cementerios de la Provincia de Córdoba y grabar videos que comparte en sus redes sociales y en YouTube. URBEX se denomina a las exploraciones urbanas que se hacen en sitios abandonados y ella se considera una apasionada de sitios que más de uno prefiere evitar.

Desde que comenzó con su canal, Anabel visitó un total de 53 cementerios cordobeses y asegura que su preferido es San Jerónimo, en la ciudad de Córdoba y que vivió experiencias paranormales.

«Mucha gente estudia los cementerios y los recorre con mucho respeto. A mí me gusta porque están considerados como lugares prohibidos, como algo tabú, y la gente suele alejarse de ellos. Para mí, la muerte es algo natural y me gusta que en los cementerios no hay clases sociales, se da una expresión de amor y dolor que nos atraviesa a todos. Encontré poemas de amor, tumbas abandonadas, de todo. Suelo ir dos o tres veces al mismo cementerio y tengo una página que se llama Cementerios Infinitos, donde subo fotos y la gente puede ver lo que hago. He recorrido cementerios de la Provincia de Córdoba, también visité la ciudad de Rosario y siempre busco algo que me sorprenda y me cautive»; contó Anabel, en diálogo con EL DIARIO.

«Me gustan muchos los cementerios antiguos, donde uno ve un tipo de arquitectura que ya no se utiliza. Hay puertas de panteones que están forjadas en hierro, cruces y toda una historia que llama la atención. En Río Tercero, por ejemplo, hay un panteón descomunal que una familia mandó a construir porque su hijo falleció. Cuando abren la puerta del campo donde viven, ven el panteón de su hijo»; añadió.

Consultada sobre los cementerios más impactantes que visitó, Anabel ubicó primero al San Jerónimo de la ciudad de Córdoba y también destacó las características del que se encuentra en Valle Hermoso. «El cementerio de San Jerónimo es patrimonio histórico, tiene esa característica de ver como nos vinculamos con la muerte y eso se plasma en una tumba. No todas las tumbas son iguales y antes, se acostumbraba que la gente contratara escultores de Italia para hacer panteones enormes, ángeles y símbolos como señal de su dolor. Hay toda una simbología en eso que llama la atención, hay gente que lo estudia. El cementerio de Valle Hermoso es uno de mis preferidos, cuando puedo voy. Pero sin lugar a dudas, el cementerio de San Jerónimo es el más lindo que he recorrido y me encantaría conocer Chacarita en Buenos Aires. El día que cayó una gran nevada en todas las sierras, le dije a mi marido que iría al cementerio de San Antonio a fotografiarlo»; sostuvo.

Anabel cuenta con seguidores de diferentes partes del mundo y muchas veces, le preguntan por las experiencias paranormales que ha vivido. «Me han pasado cosas paranormales en el cementerio de Río Segundo, que es un espacio muy lindo y rodeado de naturaleza. Cuando miré a mi costado, había nichos con féretros de bebés y había muñecos colgados de las tumbas que se movían. Les mandé esas imágenes a un amigo mío en Chile y me hicieron varios reportajes porque fue algo muy extraño. Una vez, en el cementerio de Bouwer, comencé a grabar en un pasillo oscuro y tenía la sensación de que me seguían. Cuando miré mi teléfono, se había apagado y eso que yo tenía la batería al 100%. Cuando lo prendí, no había nada de lo que había grabado. Yo siempre digo que vine sola y me vuelvo sola, todo lo que hay acá, se queda acá»; reconoció.

Para visita el canal de Youtube de Anabel, ingresar a: URBEX Anabellincoln o bien al Facebook de Cementerios Infinitos.