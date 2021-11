Carlos Paz: abrió un local por el fanatismo de su hija y es un éxito

Romina es enfermera y en pandemia buscó junto a su familia poder hacer algo para generar ingresos ya que se encontraban muy frenados. Ella cargaba con un bebé recién nacido y estaba de licencia por maternidad. Al llegar la pandemia, y con dos hijos más a cargo consideró que por la seguridad de su familia no era el momento de volver a trabajar. Eso llevó a que buscaran una fuente de ingreso donde compartieran algo en común.

"Yumi Tienda, nace en plena pandemia" afirmó. "Vivimos fuera de Carlos Paz haciendo todo desde la computadora y queríamos buscar alguna posibilidad de trabajar en algo que todos compartiéramos. Aparte de mi hija Ana, tengo un hijo que estudia diseño industrial y estaba frenado" aseguró Gabriela. "A mi hija Ana le gusta hace 5 años todo lo que es K.Pop y anime, y nos dimos cuenta que en Carlos Paz había un espacio vacío en cuanto a eso" aseguró a EL DIARIO en referencia al local que abrieron en San Lorenzo 240 Loc 1.

Y agrega: "cada vez que ella quería algo debíamos recurrir a comprar por internet o otras ciudades. Se nos ocurrió primero hacer algo online. Como mi hijo tiene las máquinas para hacer remeras, realizamos una pequeña inversión de comprar más maquinas. Empezamos hacer primero para nosotros y amigos, ya que el 60 % de la indumentaria la hacemos en nuestro taller, tenemos comida, snack, galletas, dulces y ramen que es lo más popular. En realidad, soy enfermera, pero hace tres años después de mi bebe decidí dejar, luego llegó la pandemia y por seguridad y cuidado de mis hijos, estando todo tan saturado no me pareció bueno para mi familia".

Por su parte, Ana dijo que la idea porque que "a mí me empezó a gustar este tipo de cosas, de música, de dibujos animados y gracias a eso le di a mi mama la idea. Tengo muchos amigos que les gusta esto, mucha gente suele vernos raros, algunos les gusta, pero también hay mucha gente, mayormente adulta que siendo algo nuevo nos mira medio raros".

Buena respuesta

Por último, Romina dijo que no esperaban "una respuesta positiva tan rápida. No teníamos idea de cuanto podía llegar a impactar en Carlos Paz. Generalmente los chicos que consumen este producto son grupos aislados, quizás sea el 30% de un colegio, que consuma la cultura, pero a medida que iban pasando los días, la gente de la ciudad o ciudades aledañas estaban interesadas. Tenemos gente que viene los fines de semanas a comprar. Hay mucha interacción, tenemos grupos muy fieles que viene todos los meses. Los papás ayudan a los chicos de la zona, los acompañan mucho. La mayor parte entienden lo que los chicos consumen, no es solo una forma de vestir va acompañada con la cultura en general, leen muchísimo se informan sobre geografía, historia".