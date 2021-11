Una carlospacense tiene una colección de plantas de todo el mundo

Hace diez años, una vecina de Villa Carlos Paz descubrió su pasión por las suculentas. Hoy tiene una colección de plantas provenientes de todas partes del mundo y encontró un modo de vida, ya que no sólo se dedica a estudiarlas sino que además se convirtieron en su fuente de ingresos.

Gabriela es la propietaria de un emprendimiento que se llama Romeo Rubí, cuenta con un vivero que es una verdadera belleza y se dedica además a estudiar estas variedades capaces de almacenar grandes cantidades de agua.

En diálogo con EL DIARIO, contó: «Comencé con una pequeña planta y fui sumando cada vez más, no hay ninguna repetida y tengo plantas de todo el mundo. Creo que las más lindas vienen de México. Empecé con intercambios en Córdoba, donde iba consiguiendo algunas que no tenía y a su vez, yo llevaba algunas que tenía. Tengo una de Alaska que en esta época del año, se asemeja a una rosa y también hay algunas chinas. Hay plantas de todo tipo y diferentes formas: corazones, delfines y rosarios».

«Lo que más le gusta a la gente, son los híbridos. Plantas que no están repartidas en ningún lado, son cruzas entre dos plantas y hay coleccionistas que pagan lo que sea por tenerlas. Ha venido gente de lejos a ver mis plantas y comprarlas, gente del sur, de Buenos Aires y me escribe gente de diferentes partes del mundo. Yo vivo de esto, es mi ingreso personal y tengo clientes de todas partes, muchas veces enviamos a domicilio o los retiran acá o en Córdoba. Mi pagina se llama Romeo Rubí, porque así se llama mi suculenta favorita, una que es súper rara»; reconoció.

«Les dedico mucho tiempo, lo más que puedo y las estudio. Una vez quise hacer un inventario de la A hasta la Z, pero me fue imposible por la cantidad»; se sinceró Gabriela, quien el año pasado debió afrontar una compleja cirugía contra un tumor. Las plantas fueron su terapia y confesó: «Me ayudó mucho tener la posibilidad de sentarme a estudiarlas e investigarlas. Me aprendí el nombre de todas y esta pasión se me fue un poco de las manos. Para mí, es un cable a tierra que me ayuda a desconectar y al mismo tiempo, es mi vida. Las mantengo con tierra sin abono animal, ya que son plantas que agarran hongos muy rápido, también les pongo carbón y les cuido mucho la temperatura»; concluyó.