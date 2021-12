Diego Concha se negó a declarar y seguirá detenido

Diego Concha acumula dos semanas detenido en el marco de la causa por violencia de género y durante el mediodía de este viernes se negó a declarar.



En un primer momento, se pensó que se iba a suspender el procedimiento a raíz del fallecimiento de una hermana del ex funcionario, sin embargo la fiscal de Cosquín Paula Kelm accedió al pedido de la defensa del imputado de continuar y siguió con el procedimiento legal.



El histórico bombero de la provincia está imputado por amenazas calificadas, lesiones leves calificadas y coacción luego de una denuncia que presentó su ex pareja.



Por otro lado, se especula que la fiscal Jorgelina Gómez tomará declaración indagatoria al ex funcionario en los próximos días por una nueva causa que se le inició la semana pasada a raíz de la denuncia de una joven bombero por abuso sexual.



En este caso todavía no se dictó ninguna imputación.