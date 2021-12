Ómicron en Córdoba: Habló el paciente cero sospechoso y se teme por un brote

Ómicron, la nueva variante del coronavirus, llegó a la provincia de Córdoba días atrás y ya se habla de un posible brote en dos localidades: Jesús María y Colonia Caroya. Por su parte, el caso cero salió a hablar y contó cómo fueron sus días desde que llegó al país desde Dubái.



A pesar de que aseguró haber entrado en contacto con otras personas antes de saber que estaba contagiado, negó haber tenido “una intensa actividad social”. De todas maneras, indicó que cumple con su aislamiento.



Este caso cero de Ómicron en Córdoba dialogó con el canal local “El Doce”, y contó que vive en el exterior. Además, dijo estar vacunado con las dos dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus.



Respecto a cómo fue que llegó al país, relató: “Mis vuelos de conexión se atrasaron y tuve que cambiar la ruta que originalmente tenía. Pasé por Europa, por Estambul (Turquía), por Madrid (España) y, finalmente, llegué a Buenos Aires. Se me alargó prácticamente un día y medio, dos, el viaje completo cuando estaba originalmente planeado”.



Luego, el sábado a la mañana presentó síntomas similares a un resfrío: “Ahí es cuando decidí hacerme un test rápido primero, el cual me dio positivo, y me solicitaron un PCR inmediatamente dado que soy viajero”, explicó.



“Desde ese momento en adelante ya me he quedado en mi casa encerrado esperando el resultado”, remarcó el paciente con Ómicron, y recordó que a partir de entonces trascendió que habría “realizado asados y fiestas con veintenas de personas, lo cual no es correcto, no es cierto”, insistió.



En ese sentido, admitió: “Si bien he tenido contacto social con familiares ya que estuve un día antes de que me dieran el positivo, y en contacto con algún otro amigo que lamentablemente se han contagiado, es falso que haya tenido intensa actividad social”.