Argentino campeón en EE.UU. explica cómo preparar el mate

"Valentin 'Taty' Castellanos shows us how to prepare Yerba Mate, a traditional drink from South America" es el texto que describe el video del jugador argentino que se consagró ayer campeón de la MLS en Estados Unidos. En la cuenta oficial del equipo neoyorquino el mendocino explica cómo prepara la infusión.

Valentin Castellanos se consagró ayer frente a Portland Timbers al vencer a ese equipo en la final en la tanda de penales. El jugador argentino de 23 años, es el máximo artillero de esa liga.

El triunfo del sábado

El goleador de la liga MLS de Estados Unidos se coronó este sábado campeón de la liga con su equipo New York City al vencer en penales al Portland Timbers.

Tras jugar los 90 minutos reglamentarios, el partido se fue a un alargue de 4 minutos en los que el equipo del argentino, quien es el goleador de la liga nortemaricana, vencía a Portlando con gol de Castellanos. A los 15 segundos del final, el chileno Felipe Mora empató el partido lo que obligó a un tiempo suplementario.

Continuado el empate, el partido fue a penales y el mendocino convirtió el primero de los goles. Allí la gran figura fue el arquero de NYC Sean Johnson que atajó 2 penales y el partido lo terminó ganando por 4 a 2 coronándose pro primera vez en su historia.