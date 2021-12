Se cumplen seis meses de la desaparición de Guadalupe Lucero

El martes próximo se cumplen seis meses de desaparición de Guadalupe Lucero, la nena de 6 años que fue vista por última vez el 14 de junio pasado en la provincia de San Luis, y ahora el caso lo investiga la Justicia Federal.

El juez Ariel Parrillis le envió todo el expediente a la Justicia Federal puntana, que será la encargada ahora de investigar la desaparición de la niña que el 6 de diciembre cumplió 6 años.

En tanto, Yamila Cialone, la madre de la nena, recordó en las últimas horas a su hija a través de una carta publicada en la red social Facebook.

"No imaginé que llegara este día sin que vos no estés junto a mí, o que tuviera que pasar por esto. Aún no creo todo lo que nos pasa, todo lo que estamos viviendo. No le encuentro respuesta", expresó la mujer con motivo del cumpleaños de Guadalupe.

Y continuó: "Solo sé que te extraño demasiado, Guada. Y que ese dolor crece cada día más. No quiero un diciembre sin vos, ni empezar un año nuevo sin tu presencia. Te necesito".

Además, Cialone le deseó a su hija que "donde estés te encuentres bien, sana y que nunca olvides que tienes una familia que espera por vos". Y agregó: "Aunque el tiempo pase, siempre estaré acá esperándote y recordando tus travesuras".

Hasta el momento la hipótesis más fuerte que se analiza en la Justicia es que la menor no estaría en San Luis. La carátula del expediente es por el momento "averiguación privación ilegítima de la libertad y/o apropiación" por el posible delito de trata de personas.

Guadalupe Lucero permanece desaparecida desde el lunes 14 de junio por la tarde y fue vista por última vez alrededor de las 19:00 en el barrio 544 Viviendas, al sur de la ciudad capital y donde estaba jugando con una prima en la casa de una tía.

Fuente: NA