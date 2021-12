Murió Daniela ‘Chili’ Fernández, participante de “El gran premio de la cocina”: el dolor de sus compañeros. Muchos son los certámenes que hay en la televisión y cada participante se gana el cariño del público. Este domingo, falleció Daniela ‘Chili’ Fernández. Ella participó en la primera y en la octava temporada del programa “El gran premio de la cocina” que se emite por El Trece.

Según trascendió ella cursaba una enfermedad. La noticia provocó la tristeza de todos sus compañeros que demostraron su dolor en redes sociales.

La despedida

Como participante de El gran premio de la cocina, Daniela “Chili” Fernández dejó un recuerdo imborrable en todos sus compañeros. Sus seres queridos la despidieron en las redes sociales.

Por un lado, Bárbara Castellano, coordinadora de producción del programa, la recordó con un sentido posteo: “Soñadora, compañera, humilde y de buena madera. Iluminá el ciclo con tu alegría. Te recordaremos siempre”, y acompañó con una foto en blanco y negro ese mensaje.

Pero no fue la única sus ex compañeros también se hicieron eco de la noticia y demostraron su tristeza. Chiara Caversaschi compartió algunas fotos la recordó con cariño. “Hace rato creo en los ángeles, sos uno más ahora. Demasiado buena para este mundo. Tus palabras para mi siempre fueron amor puro”, sostuvo. Pero continuuó con su sentido mensaje y una anécdota que se llevará siempre con ella: “Cuando me conociste, dijiste ‘ay, qué lindo haberte conocido’”. “Gracias por ser mi amiga. Volá alto. Guardo en mi corazón los abrazos y tus palabras hacia mi en la despedida de la temporada que compartimos. Buen viaje”, concluyó.

Dafne Frione también dejó su pésame y recuerdo en las redes sociales. De esta manera, escribió: “Todavía me cuesta creerlo, Chili. Con un profundo dolor en el alma te despedimos, hermosa. Volá alto. Con tu locura nos alegrabas a todos, una gran compañera, una gran persona y una gran cocinera”.