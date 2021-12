La primera piloto con discapacidad de América Latina

Un joven de 25 años de edad persigue el sueño de convertirse en la primera corredora de automovilismo adaptado de América Latina. Se llama Belén Ameijenda, es oriunda de Capital Federal y comenzó una campaña en las redes sociales para juntar dinero y alcanzar su meta.

Cuando nació, fue diagnosticada con espina bífida, una mal formación congénita, que decían nunca le permitiría caminar. Sin embargo, la realidad fue muy distinta al pronóstico. Belén no sólo camina, sino que además realiza varios deportes y estudia periodista deportivo.

Ahora está enfocada en conseguir sponsors y una butaca homologada.

«Me dijeron que nunca iba a poder caminar, que iba a estar toda mi vida en silla de ruedas. Al año ya estaba de pie con mis bastones. Estudio periodismo deportivo en la Universidad de Palermo y desde muy chica veo las carreras de automovilismo. Mi malformación no ha sido un impedimento en mi vida, porque he realizado diferentes deportes como natación, equitación, tiro al arco y ahora quiero llegar a los Juegos Paralímpicos de París 2024. El año pasado empecé con la idea del automovilismo, fui a probar el auto y ver si podía subir y bajarme. Este año, adquirí mi propio auto, conseguí todos los permisos y estoy encaminada. Obviamente, no todos pueden correr pero me evaluaron los médicos del autódromo y me dieron los permisos»; contó en diálogo con EL DIARIO.

«La sociedad tiene una mirada sobre la discapacidad que debemos cambiar, hay que modificar esos paradigmas. Muchos me han llegado a decir que yo no debería ni que tener un auto. Otros te miran como el que sufre, como el enfermo, no somos enfermos, nacimos con una patología distinta. Hay mujeres corredoras, pero no hay ninguna con discapacidad. Sería la primera en América y el sueño máximo sería correr el Rally Dakar»; reconoció Belén.

Para colaborar con el sueño de Belén, comunicarse al: 11-6042-5603.