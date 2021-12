Villa Carlos Paz: Falleció Gustavo Adolfo Ramón Roqué

A los 89 años y tras estar varios años enfermo falleció este viernes Gustavo Adolfo Ramón Roqué. Un vecino activo en la vida comunitaria y política. Fue dirigente liberal y estuvo al frente de uno de los estudios contables de mayor trayectoria en la ciudad. Fue cofundador en los años ochenta del partido Unión del Centro Democrático (UCEDE).

En el 2015 fue reconocido por el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz por su incesante participación en la vida política y social de Villa Carlos Paz.

Roqué participó en la fundación de múltiples instituciones de la ciudad, entre ellas la Asociación Hotelera y fundó el Jockey Club. Además, brindó su trabajo ad honorem para el beneficio de toda la ciudad.

En ese emotivo acto, Roqué expresó: "Es un honor que lo comparto con todos porque me han ayudado a ser como soy. He trabajado por Carlos Paz siempre ad honoren y esto es una enorme satisfacción. Soy un ciudadano que respeta la ley y trato en lo posible de que los demás también lo hagan".

"Muchas veces el Concejo ha sido un frontón dogmático, este Concejo a mi me ha escuchado, que no haya compartido mis propuestas es otra cosa, pero si me ha escuchado. La democracia no tiene bases, tiene conceptos y principios y la gente está muy confundida con eso, hay que hacer un debate para que cada uno exponga su punto de vista. Yo la punta del ovillo la dí acá pero hay que tener las dos agujas, que es la inteligencia y la contención para poder tejer un vestido que le sirva a la República"; completó Roqué.

Se había enfermado días antes de partir de viaje a Europa y después de sufrir un ACV no pudo recuperarse más.

En los últimos tiempos vivió en su casa al cuidado de una de sus hijas, Marta Roqué, quien sigue al frente del estudio contable.