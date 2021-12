Una carta abierta por las autovías de Punilla y Paravachasca

Vecinos y vecinas del Valle de Punilla y Paravachasca publicaron una carta abierta al Poder Judicial de la Provincia de Córdoba para que dicte una medida cautelar que impida el avance de las autovías de montaña, dos obras que impulsa el gobierno provincial y que son ampliamente cuestionadas por su impacto en la flora y fauna nativa.

«Mediante esta Carta Abierta al Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, las y los vecinos y vecinas del Valle de Punilla, del Valle de Paravachasca y de toda la provincia, haciendo ejercicio del derecho y el deber colectivos establecidos en el art. 41 de la Constitución Nacional, nos presentamos ante la justicia para solicitar que se resuelvan urgentemente los recursos de amparo presentados sobre las autovías»; reza el texto.

«Asimismo, instamos a que se dicte la medida cautelar solicitada el 15/09 del corriente año sobre la autovía de Punilla, basada esta última en el principio precautorio del derecho ambiental. Acudimos a la justicia como el poder del Estado encargada de actuar ante las denuncias de la ilegalidad de estas obras, mediante amparos correspondientes presentados que aún no cuentan con respuestas. Como ustedes saben, en materia ambiental el principio precautorio es fundamental para proteger los bienes que alertamos se encuentran en peligro de ser afectados irremediablemente. Si aún los amparos no fueron resueltos, es menester frenar cualquier avance de obra hasta tanto se revise el fondo de dichas acciones judiciales»; expresaron desde las asambleas.

En otro fragmento de la carta, sostuvieron: «Desde nuestro lugar como ciudadanas y ciudadanos venimos cumpliendo cada instancia que se nos impone como las audiencias públicas virtuales no vinculantes donde el 90% de las y los expositores y expositoras rechazamos ambos proyectos de Autovía, sin contar que el gobierno no cumplió con lo dictado por esta misma justicia en su resolución Nª 49 de fecha 08/04/2021 cuando solicitamos la suspensión de la audiencia por la autovía de Punilla, al no estar garantizados los derechos a la información y participación ciudadana. A su vez, hemos presentado notas de pedido de información y manifestado nuestras opiniones a las autoridades locales, pero NO somos escuchados y escuchadas y NUNCA obtenemos respuestas. Apelamos a vuestro criterio de justicia y a su deber como tal, para detener cualquier destrucción irreversible de nuestro medio ambiente justamente en tiempos donde la problemática del cambio climático es un tema de incidencia colectiva, el cual se encuentra en agenda del día en todo el mundo. Alertamos que esto ya es un conflicto social y que el gobierno de la provincia ya ha utilizado a las fuerzas públicas (policía e infantería) para avanzar en el proceso de imposición de estas obras».

«Si la justicia no responde a tiempo, estos sucesos pueden llegar a ser peores, poniéndose en riesgo nuestras vidas, al tener que ser nosotras y nosotros, vecinas y vecinos quienes salgamos a proteger los bienes en peligro de acuerdo a nuestra obligación constitucional y ante la necesidad de evitar un daño que sabemos será irreversible»; concluyeron.