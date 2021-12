Su casa se está cayendo y denunció que nadie se hace cargo

Laura alquiló una casa en Carlos Paz y ahora teme perder todas sus pertenencias, ya que la vivienda comenzó a resquebrajarse y podría venirse abajo. La mujer sostiene hace algunos días le cortaron el gas por el riesgo de derrumbe y que la inmobiliaria le reclama el pago del alquiler, pero nadie le brinda una respuesta.

El contrato se termina a fin de mes y la inquilina está desesperada por la situación, que derivó días atrás en la intervención de personal de bomberos y Seguridad Urbana.

La mujer dialogó con El Diario y dijo que sufrió pérdidas económicas por el estado del departamento que alquila en la calle Esquiú, en la zona del Centro Viejo.

«Mandé una carta documento a la inmobiliaria Colaizzo y me le rechazaron, fui a ver abogados para mandarle una carta documento a la dueña del departamento. Me enteré que es una señora mayor que dejó todo en manos de la inmobiliaria. Fui a todos lados, a la Defensoría del Pueblo, con abogados y es una situación que me perjudica mucho. Trabajo por mi cuenta y he perdido un montón de días entre lo que sucedió, la mudanza de las cosas y el intento por hallar una solución»; expresó Laura.

«Me prestaron un depósito cerca de Falda de Carmen donde llevé la mitad de mis cosas, yo tengo un mes de alquiler más y estoy buscando un lugar. Mientras tanto, la inmobiliaria me manda mensajes que pase a pagar este mes, que es lo único que debo. Nosotros estamos sin gas, son tres departamentos afectados por mi situación. Nunca nadie vino y la policía y los bomberos le pidieron a la gente de una obra del frente que nos preste materiales para apuntalar la vivienda. Me puedo ir a la casa de un familiar, pero corro el riesgo de volver y no encontrar mis cosas. Hoy vivo durmiendo pensando en que se me va a caer todo encima. Necesito que alguien responda por esta situación, hace un tiempo se rompió un caño y les correspondía a ellos, pero debí arreglarlo yo»; completó.