Es inminente la habilitación de autotest en Córdoba

Córdoba. El ministro de Salud de la Provincia, Diego Cardozo, señaló hoy que es es inminente la aplicación del autotest, una vez que sean habilitados por la Anmat.

“Hicimos un trabajo con 5 mil muestras y los resultados son prometedores, la muestra fue bajo protocolo de estudio e investigación, y se evaluó en un grupo poblacional determinado para tener resultados claros, concretos y certeros”, explicó.

En ese marco señaló que “en los próximos días con habilitación de Anmat vamos a distribuir empezando por ciertos sectores que son fundamentales, como comercio, industrias, fábricas”.

La idea es evitar el aislamiento de toda una planta y aplicar protocolos que eviten parar la producción.

“Creamos una app en este protocolo de investigación para el equipo de salud donde la persona ese día notifica el resultado de su test y si es positivo hace la denuncia y no tiene que poner en riesgo la planta y si es negativo asiste a trabajar sin poner en riesgo a sus compañeros”, comentó.

Según indicó el ministro el autotest, junto al barbijo y el distanciamiento, “es un elemento de descentralización importante” y podrá ser usado en ámbitos vinculados a la seguridad, educación, comercio e industria.

“El ánimo es alivianar a los centros fijos y darle garantías a ciertas áreas que necesitan seguir trabajando y produciendo, sino nos vamos a quedar sin recursos humanos en toda la parte productiva”, detalló.

La idea es que una vez que se autorice su uso, contactar al proveedor para poner a disposición los autotest en lugares específicos y así alivianar la demanda en los puestos de hisopados.

Sin embargo, reconoció que “mientras haya una alta oferta de actividades de alto riesgo, la demanda de los testeos va a ser grande”.

Respecto a los insumos dijo que “hoy la provincia tiene insumos para proveerles a todos”, pero reconoció que “la demanda superó la planificación” porque “hay personas que se han testeado cuatro o cinco veces y eso es por la cantidad de veces que se exponen al riesgo”.



Protocolo de aislamiento

Por otra parte, Cardozo indicó que se está reviendo el protocolo de aislamiento y de contacto estrecho debido a que la variante Omicron tiene un periodo de incubación más corto.

“Actualizaremos el protocolo con los días de aislamiento porque la variante tiene días diferentes”, aclaró.

En cuanto a los teatros, indicó que no se suspenderán esas actividades porque “tienen un aforo determinado y establecido el control de la gente para que hagan el cumplimiento de la mascarilla”. Además, “la exposición de las personas no es tan amplio, como el tiempo que pasan en un boliche o en un lugar cerrado donde la gente no usa mascarilla y es más riesgoso”.

Y agregó: “El testeo es una foto del momento, no habilita a que la gente rompa su aislamiento”.

“El test negativo sirve para decirle al resto que no tiene que estar aislado, pero si fui contacto estrecho tengo que estar aislado”, explicó.

En esa línea indicó que el periodo de la incubación de la variante Omicron es más corto y “la gente positiviza a los dos días y empieza a contagiar antes de tener síntomas”.

“Es importante el aislamiento y evitar la diseminación y el contagio”, reforzó.

Finalmente recordó que con la variante Omicron el tiempo de aislamiento son de 12 días para contacto estrecho y caso positivo, a partir del inicio de síntomas. (Cadena 3)