Polino tiene coronavirus: «Cuídense, está bravo»

Buenos Aires. En medio de la celebración de las Fiestas de fin de año, la tercera ola de contagios de coronavirus toma cada vez más fuerza en el país. Y en este contexto, fue que ayer Marcelo Polino confirmó que contrajo la enfermedad.



“Quiero contarles que di positivo de COVID-19. Estoy con algunos síntomas, aislado y con mis esquemas de vacunación completos. Gracias por estar siempre. Cuídense, está bravo”, fue el mensaje que compartió el periodista en sus stories de Instagram. Por el momento, no se sabe si sus colegas de Flor de Equipo (Telefe) y Polino Auténtico (Radio Mitre) deben aislarse por ser contacto estrecho.

Estos últimos días, otras figuras del espectáculo local también comunicaron que se contagiaron y tuvieron que suspender todas sus actividades, incluso encuentros familiares. Por caso, el último miércoles Jorge Rial compartió la misma noticia por esa red social. “Como muchos, pensé que el virus ya no me iba a alcanzar. Pero el COVID no hace excepciones”, comenzó escribiendo. Y cerró: “Gracias a que estoy con vacunación completa, transito con síntomas leves la enfermedad. La falta de olfato fue el alerta. Por eso, sigan cuidándose, ¡y vacúnense! Por ustedes y los demás!”.



Además, el sábado pasado se dio a conocer que Iván de Pineda también dio positivo. Luego de presentar síntomas compatibles con el virus, el conductor de Pasapalabra se testeó el miércoles 15 y confirmó que se había contagiado. Sin embargo, más allá de la preocupación por la salud del modelo, el canal está en calma ya que junto a la producción del programa de entretenimiento tienen grabados episodios para emitir hasta fin de año, motivo por el que este caso no afectará a lo que se vea en pantalla. De esta manera, Iván podrá pasar los días de aislamiento con tranquilidad. (Infobae)