Emotivo: lo buscó durante 15 años para darle su foto con Lionel Messi

Hace quince años, Lionel Messi brindó una entrevista en un canal rosarino y en la salida de los estudios, una puñado de fanáticos lo esperaba para pedirle autógrafos y fotos. La Pulga fue amable con las personas que hicieron vigilia para conocerlo. Entre la gente se encontraba Cecilia Núñez con su bebé y una cámara con rollo. Cuando la mujer había logrado conseguir un recuerdo junto a Lio, un hombre le pidió si podía tomarle una foto a su hijo junto al crack. El tiempo pasó y nunca pudo entregar la fotografía, hasta este año.

“Mi nombre es Cecilia y busco a este chico. Esta foto fue tomada en diciembre del 2006 en Canal 3, un día que Messi vino a dar una nota. Este nene llego con su papá en moto y el padre me pidió que le tomara una foto, eran de Pérez. Si alguien los conoce díganle que hasta hoy guardo la foto para algún día dársela, vivo en Chañar Ladeado y mi teléfono es el...”. Con este mensaje en redes sociales, Cecilia, una acompañante terapéutica de Rosario, buscó a ese niño durante 15 años para darle su foto con Lionel Messi.



"Yo era admiradora de Messi y un 23 de diciembre de 2006, aprovechando que él estaba en Rosario para pasar las fiestas, fue a dar una entrevista a Canal 3. Aunque ya jugaba en el Barcelona, no tenía tanta repercusión como ahora, pero yo era una fan y justo yo también estaba en Rosario porque en realidad hacía varios años que me había ido a vivir a Chañar Ladeado, un pueblito que queda al Sur de Santa Fe", contó la mujer en diálogo con TN.

"Seríamos unas 15 personas esperando. Hoy se llenaría, pero en ese momento no éramos tantos, entonces fue como más piola porque pudimos acercarnos. Él bajó el vidrio del auto, creo que yo fui una de las primeras que se acercó, hablé con él, le pedí un autógrafo en papel y le pedí sacarle fotos", siguió contando Cecilia.



"Ahí le di la cámara a mi hermana y le dije que me sacara fotos al lado de Messi con mi hijo. Tengo esa foto con mi nene que era un bebé y ahí el hombre que había llegado en moto se acerca y me dice: 'Te pido por favor: ¿le podés sacar una foto a mi hijo con Messi?'. Yo le digo que sí, más vale, y ahí salió la foto. El nene salió en cuero porque se había sacado la remera y se la había dado a Messi para que se la firmara", explicó.



Cecilia, contó que Messi fue muy amable con todas las personas que se acercaron para conocerlo: "Divino, amable, incluso te cuento algo más: con él estaba su hermano más chico y en un momento le dijo: ´dale, dale que me quiero ir', y él se dio vuelta y le contestó: '¿Podés parar un poco, que estoy con la gente?'".



El mujer no tardó mucho tiempo en revelar el rollo y se dio cuenta que no intercambiaron contactos con el padre del niño al que le había tomado las fotos junto a Lio. "Cuando revelé el rollo y la vi me di cuenta de que nunca le pedí un dato al padre ni al hijo. Si bien había redes sociales, no era como hoy, entonces no sabía qué hacer hasta que me avivé de publicar en Facebook con un mensaje en el que resumía lo que había pasado y durante mucho tiempo no tuve respuesta de nada", sostuvo.



Cecilia nunca se dio por vencida, y fue entonces cuando su búsqueda llegó a un sitio web de la localidad Pérez y fue entonces que el joven vio la búsqueda. “Hola, yo soy el chico de la foto con Messi que vos sacaste”, fue el mensaje que recibió en su celular.

"'Llevo años buscándote', le puse y ahí desperté a mis chicos, les conté que lo había encontrado, estaba re emocionada. Al rato el chico publicó la conversación que tuvimos y la historia se viralizó. Él me dijo: 'Vos me buscaste 15 años y guardaste por ese tiempo la foto y mi mamá me perdió la remera con su firma!'. Nos reíamos", contó la mujer, que por fin cumplió su misión.