Hay quince empresarios que invadieron las veredas del centro

Mientras avanza la remoción de las estructuras de locales comerciales que invaden las veredas del centro de Villa Carlos Paz, trascendió que habría aproximadamente quince empresarios que se encontrarían en infracción y fueron multados. La premisa es liberar las aceras para garantizar una correcta circulación durante la temporada de verano.

El secretario de Gobierno de la Municipalidad, Darío Zeino, expresó a EL DIARIO: «Son unos treinta locales comerciales que se encuentran en infracción por distintas cuestiones. No hay un motivo común o similares. En algunos casos faltaba distanciamiento y se habían colocado separaciones que no dejaban lugar para la circulación o toldos que no están habilitados. Había otras estructuras que no están habilitadas, como barras, marquesinas y estructuras fijas como carteles. Por ordenanza, el corralito debe ser un proporcional del frente del local y la cantidad de mesas y sillas va de acuerdo a la cantidad que tiene adentro. El mayor problema que identificamos son toldos, cerramientos, mobiliarios como televisores, computadores y techos que han superado la vereda y salen hacia la calle».

«Se hizo un procedimiento de notificación hace varios meses, en algunos casos se les advirtió que estaban superando los metros permitidos en diciembre del 2019. Teníamos la temporada encima y se les dijo que en marzo del 2020, debían remover las estructuras y todo lo que estuviera fuera de ordenanza. Llegó la pandemia y no se procedió a realizar y entendimos que la situación imposibilitaba que hicieran esas trabajos. A mitad de este año, se les recordó nuevamente con una notificación y les informaron que íbamos a proceder a retirar las estructuras si no se adecuaban. Hubo 15 locales que pusieron en orden su espacio y otros que no»; dijo.

«Además de remover a la fuerza las estructuras, se aplican sanciones y se procede con multas y actas. En algunos casos quedan acumuladas porque hay reincidencia y si se mantienen este tipo de conductas, se pone en riesgo su habilitación comercial»; finalizó.