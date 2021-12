Jorge Rial contó cómo transita el coronavirus

Buenos Aires. Días atrás, Jorge Rial utilizó a su cuenta de Twitter para confirmar que se contagió de coronavirus. “Como muchos, pensé que el virus ya no me iba a alcanzar. Pero el COVID no hace excepciones”, escribió el conductor para sus más de 3 millones de seguidores. Y agregó: “Gracias a que estoy con vacunación completa transito con síntomas leves la enfermedad. La falta de olfato fue el alerta. Por eso, ¡sigan cuidándose y vacúnense! Por ustedes y los demás”.



Ayer, el conductor de Argenzuela (Radio 10) publicó un nuevo mensaje en sus redes sociales para describir cómo sigue su salud después de confirmar su positivo de Covid-19. “Sexto día de mi #COVID19. Las vacunas están haciendo lo suyo. Sin síntomas ni dolores. Cansancio lógico del aislamiento. Mi familia con un segundo test negativo. Estar vacunado nos protegió a todos. No hay que dudarlo. Poner el brazo es un acto de amor para vos y para todos” (SIC), escribió.



Minuto después, hizo una nueva publicación donde plasmó parte de sus actividades durante los días de encierro. “Mi aislamiento me llevó a ver muchos partidos de la Premier. En este sencillo pero no por eso menos emotivo acto, me confieso como hincha del @ManCityES (Manchester City)”, expresó.