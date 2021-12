Murió la madre de la locutora carlospacense Vanesa Bitti

La madre de la locutora y conductora carlospacense Vanesa Bitti perdió la vida ayer a los 75 años de edad y sus restos serán velados este miércoles 29 de diciembre en el sur del país. Telma Corteccia de Bitti era una artista y profesora de danzas, quien a lo largo de seis décadas, acompañó a cientos de jóvenes talentos.

Vivía en la localidad de Comandante Piedrabuena, en la Provincia de Santa Cruz, donde es recordada por haber impulsado iniciadas como las vidrieras vivientes, grandes desfiles y muchas actividades culturales.

Vanesa Bitti escribió una emotiva despedida en sus redes sociales: «Hoy frente a la pantalla, disfruté después de 7 meses las fotos de tu cumple, algo me dijo que tenía que ser así, porque después de un año tan doloroso había que ver esas sonrisas del encuentro post-covid (13 meses sin vernos) y el comienzo al día siguiente, ese 5 de mayo del trajín de este camino sin final feliz. Hoy cuando te despedí vía video llamada te dije algo muy real: "no estamos preparados para despedir a una mamá o a un papá". Lo mejor de nuestras últimas dos despedidas físicas, la de julio en VCP y la de noviembre en PB fueron esos "besitos" todos juntitos que me dabas de nena y aún los siento porque se que ya estás al lado mío dándomelos de vuelta».

«Agarrar el teléfono y encontrarme con las necrológicas es de lo más espantoso que te pueda pasar, y son esos momentos dónde preferís haber tenido una mamá anónima para que duela menos. Vieji mía, siempre para bien o para mal nos sacamos los trapitos al sol, lo que hace que nada haya quedado en el tintero, ya en Navidad tu ausencia era notable, los regalitos a tu "Neni" faltaban y se lo muchísimo que te vamos a extrañar. Tu huella fue absolutamente profunda en lo personal y profesional, así de grande también será tu falta. Nadie está preparado, por más superado que se crea, para que le falte nada y menos que la MAMÁ, recuerdo tu charla en el sillón de Champaquí, preparando tu partida al sur donde me contaste la experiencia el día que partió la abuela e intentaré ponerla en práctica. Ayer 27, cumplimos 36 años sin tus papás, hoy 28 nos toca despedirte»; escribió.

«Te amo MAMÁ, hasta el infinito y más allá claro, y desde acá te abrazamos tan fuerte para que llegue hasta el Sur, el abrazo de Moro, Fede, Tobby y Toto. Gracias por darme la vida, gracias por tanto y perdón si alguna vez no estuve a la altura. Te amo MAMÁ, hasta siempre, ya es hora de descansar después de tanto lucharla. Chau, mamita linda. Mi ángel guardián»; concluyó.