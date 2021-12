Se para en los semáforos con un cartel y busca trabajo

Evon Correia es brasilero y vive desde hace veinte años en el país. Ahora se encuentra instalado en Villa Carlos Paz y sale a buscar trabajo con un cartel en los semáforos de la ciudad.

Después de trabajar durante varios años en Buenos Aires, llegó a Córdoba en el 2019 para trabajar en diferentes hoteles. En diálogo con EL DIARIO, manifestó: «Soy de Bahía y hace 20 años que vivo en Argentina. En el 2013 hice una publicidad para los carnavales cordobeses en el Estadio Kempes y me encantó esta provincia. En el 2019 me vine a buscar tranquilidad y en el 2020 empecé a hacer changas. Recién este año, en junio, empecé en lo mío en la ciudad de Córdoba. Me vine a Carlos Paz hace diez días y empecé a meter currículo por ahí. Salgo a pedir trabajo a las calles».

«Pedir trabajo así, con un cartel en los semáforos. es una forma más. Hay como cierto tabú y pudor con respecto a eso, yo soy una persona que no tiene problema en buscar trabajo. Uno tiene derecho a hacer todo, solo tenés que cumplir dos reglas: que no te perjudiqué a vos ni a los demás. Si lo que haces no daña a los demás, bienvenido sea. Es una forma de poder llegar más rápido. Yo no soy de acá, nadie me conoce, pero me gusta trabajar en hoteles. En Brasil ya trabaja en hotelería y conocí a muchos argentinos, siempre me gustó este país. Ya llevo 20 años acá y no tengo pensado irme. Cuando la plata se termina, salgo todos los días a buscar trabajo. Ya me hicieron algunas entrevistas y quedaron en avisarme si quedaba»; reconoció.

«La gente pasa y me saca fotos, muchos las publican y eso me ayuda también»; destacó Evon.

Para comunicarse con él, contactarse al: 11-3627-1002 (Sólo WhatsApp).