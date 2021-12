Un calvario para hisoparse, el duro relato de una vecina de Carlos Paz

Desde hace varios días, la Provincia de Córdoba registra una escalada de casos que alarma a las autoridades sanitarias. En la ciudad de Villa Carlos Paz, los centros de testeos públicos y privados se encuentran colapsados y cada vez es más difícil hacer frente a la demanda de los vecinos y turistas

Hace algunos días, EL DIARIO reveló que las clínicas se quedaron sin insumos y se había visto superada la capacidad de atención del Hospital Sayago. Una situación similar se vive en el centro de testeos que funciona en las instalaciones del CEDER, el cual depende de la Provincia y donde se registraron esperas de hasta ocho horas para hisoparse.

Eliana Rivero es una vecina del barrio Miguel Muñoz que publicó en sus redes sociales el calvario que vivió para testearse. El lunes pasado, largas colas se registraron desde la madrugada en el lugar (Avenida Cárcano y Carlos Gardel) y las personas se encontraban expuestas a las altas temperaturas aún con síntomas febriles y sin posibilidad de acceder a un baño.

«Luego de cuidarme muchísimo por 21 meses, me dió positivo el testeo de Covid. Mi hermano fue a una juntada con unos amigos, donde uno de ellos, a los días, dio positivo. Justo estaba pasando unos días en la casa de mis viejos, por lo que nos aislamos todos/as, a pesar que mi hermano contaba con un testeo negativo y tenía que volver a hacérselo a los 5 días. Pero no llegamos. A los 3 días, síntomas. Y bueno, acá estamos. Fiebre, tos, dolor de garganta, dolor muscular y tickeamos todos los casilleros de los síntomas de Ómicron. Ahora, quiero hablar de las dos cosas que son importantes. Primero, aunque te digan que no te aisles, aislate. Nosotros/as, por ser "contacto de contacto estrecho" con un testeo negativo, no teníamos la orden de hacerlo. Lo hicimos porque queríamos esperar al segundo testeo. Si en esos días hubiéramos salido o tenido contacto con alguien, hoy estaría muerta de vergüenza de tener que avisarles a quienes fueran que tienen que ir a hisoparse. Es una cepa muy contagiosa y los síntomas se pueden confundir con ciertas cosas que nos pasan en el verano; el cambio de clima por el aire acondicionado, las alergias, etc. Así que, al primer contacto con alguien que estuvo expuesto/a al virus, aislamiento. Por vos y por el resto»; expresó.

«Lo segundo y más importante es el centro de testeo de Villa Carlos Paz. Llegamos al CEDER las 8.30 de la mañana y ya habían aproximadamente, 100 personas haciendo fila. Todos/as expuestos/as al rayo del sol, amontonados/as por un centímetro de sombra y sin prioridad para personas con discapacidad, movilidad reducida, gente mayor, etc. El resultado nos lo dieron a las 16.30. Sí, 8 (¡OCHO!) horas expuestos/as a pleno sol, con más de 30 grados, algunos/as con fiebre, otros/as con tos, otros/as muy débiles. A una chica la tuvo que ingresar su pareja en brazos porque se desmayó mientras esperaba. Y ni hablar de la cantidad de gente que se retiraba del lugar porque no iban a llegar a entrar, ya que a las 17 hs CIERRAN y se iban, diciéndolo en voz alta, a "trabajar con síntomas". Es realmente vergonzoso que tengan a la gente así»; reconoció la vecina.

«En los dispensarios realizan sólo 15/20 testeos con turno previo y en el Hospital, 50. Por lo tanto, es el único lugar al que ir. La gente se lleva reposeras, paraguas, sombreros, entregada a tener que esperar en esas condiciones. Bah, ¿son condiciones de esperar mientras te sentís mal? Sé que se viene la temporada y el laburo se necesita, lo entiendo. Pero intentar tapar lo que pasa, la cantidad de gente que ayer se fue con resultados positivos, poner el centro de testeo en un barrio alejado del turismo, lo único que logra es que los/as ciudadanos/as que somos quienes vivimos acá terminemos así. Contagiados/as, aislados/as o con un golpe de calor, como mínimo. Y ya sé que ese centro pertenece al Gobierno Provincial, pero la Municipalidad podría bien poner sillas o gazebos en la calle que ellos cortan porque saben la cantidad de gente que se junta ahí. Nada. De la Municipalidad, ni noticias. Como si los/as contagiados/as fuéramos de otra ciudad. En mi familia, nos cuidamos muchísimo muchísimo porque mi mamá es paciente de riesgo con enfermedades de base complicadas. (Quien nos dió el resultado con las indicaciones, cuando le consulté por mi mamá y si tenía que hisoparse, me dijo, textual, "que ni la llevara ahí, que no la expusiera a esa situación" así que se la da como positiva, por ser conviviente pero no están dadas las condiciones del lugar para personas en su misma situación) Estamos todos/as vacunados/as con las 2 dosis, esperando se cumplan los 5 meses para la 3ra; por lo que, si bien nos sentimos bastante mal, la vamos llevando. Pero sepan que el aislamiento por haber tenido contacto con alguien con el virus o estar con síntomas, es lo que frena el contagio. De haberse hecho eso, no estaríamos hoy en esta situación. Así que, aíslense, vacúnense y extremen cuidados. Eso es lo que nos toca a nosotros/as»; completó.