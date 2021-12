Demandó a empresa por incumplir una promo y deberán pagarle $2,7 millones

Un abogado de la ciudad de Villa María demandó a la empresa La Serenísima por una promoción que no cumplió en la que convocaba a canjear tapas de yogur por premios y ahora la firma deberá pagarle 2,7 millones de pesos.

Si bien la empresa apeló la sentencia, la Justicia de Córdoba le dio la razón al abogado Lisandro Caronni, quien se quejó por no poder canjear los premios en Villa María y se dedicó a demostrarlo.

La promoción “Destapadísimo” había sido impulsada por La Serenísima en 2013. Al destapar los productos, el cliente podía encontrarse con un producto similar o una bonificación de 50 pesos.

El abogado local Lisandro Caronni comenzó a notar que el problema era acceder a los premios.

Caronni fue a cinco centros de canje de Villa María y le dijeron que la empresa no mandaba los productos.

Luego, el letrado realizó la demanda en Tribunales de la ciudad, con las pruebas necesarias. La empresa le respondió con un informe detallado de dónde podían canjearse los productos.

Caronni recorrió los centros con un escribano para mostrar que no le entregaban los premios. En un llamado al 0810 de la empresa le indicaron que “la ‘promo’ no está vigente y que por lo tanto no se pueden canjear las tapitas”.

La resolución del juez de primera instancia, Sebastián Monjo, fue fallar a favor del abogado y ordenó a La Serenísima a pagar un resarcimiento por $2,7 millones al demandante. (Fuente: Radio Villa María)